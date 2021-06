Meeting européen EAP de Nivelles: Nafissatou Thiam et Cynthia Bolingo s’alignent sur 200 m samedi à Nivelles

Le 34e Meeting international d’athlétisme de Nivelles, qui avait été annulé en 2020 en raison de la pandémie, prendra des envergures olympiques ce samedi 19 juin au stade de la Dodaine avec, notamment, la participation dans le 200 mètres féminin de la championne olympique et d’Europe de l’heptathlon Nafissatou Thiam et de la nouvelle recordwoman de Belgique du 400 mètres Cynthia Bolingo, également annoncée sur 100 mètres par l’organisateur nivellois.

Les deux athlètes disputeront les Jeux Olympiques de Tokyo. Eliott Crestan récemment qualifié pour les JO sur 800 mètres, est quant à lui annoncé sur 400 mètres.

Il s’agira du quatrième meeting de préparation aux Jeux de Nafi Thiam après Tilburg, Montreuil et Leyde. Après Nivelles, elle doit encore participer aux championnats de Belgique, le week-end suivant, puis au meeting de Liège le 30 juin.

Parmi les autres participants, les organisateurs du CABW avancent, entre autres, les noms d’Eline Berings (100 m haies), Vanessa Scaunet et Aaron Boterman (800 m), Lucie Grandjean, Lander Tijtgat, Soufiane Bouchikhi et Pierre-Antoine Balhan (1.500 m), Liefde Schoemaker et Hanne Maudens (400 m).

Le meeting brabançon prendra cette année la dénomination de «Meeting Européen EAP de Nivelles» et permettra ainsi aux athlètes d’engranger des points pour le classement mondial leur permettant éventuellement de rejoindre les Jeux Olympiques par ce biais s’ils n’ont pas réussi le minimum adéquat. Le rendez-vous nivellois donnera également l’occasion aux athlètes U20 (juniors) et U23 (espoirs) de réaliser les minima requis pour participer aux championnats d’Europe de leur catégorie respectivement du 15 au 18 juillet et du 8 au 11 juillet 2021 dans les deux cas à Tallinn, en Estonie.

La réunion sera lancée à 13 heures avec un avant-programme qui précédera la partie internationale «EAP» (16h-18h) et un après-programme à partir de 18 heures.