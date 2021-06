Danemark - Belgique : Denayer, en souvenir de la Ligue des Nations

Roberto Martinez avait expliqué qu’il voulait impliquer ses cinq défenseurs lors du premier tour.

Il a tenu parole, en titularisant Jason Denayer plutôt que Dedryck Boyata dans l’axe défensif, avec Toby Alderweireld et Jan Vertonghen pour l’accompagner.

Le sélectionneur a repris, pour Denayer, le même raisonnement que celui retenu pour Boyata en Russie. Le défenseur de Lyon avait en effet disputé les deux matchs contre le Danemark, en Ligue des Nations. C’est d’ailleurs la même défense qui est alignée, ce jeudi soir, que lors des deux succès précédents (0-2 à Copenhague et 4-2 à Louvain).

Denayer, buteur à l’aller – son premier en sélection -, avait été un peu plus en difficulté au retour, et impliqué sur un des deux buts. Mais il avait montré des signes encourageants contre la Croatie, lors du dernier match amical, et si l’idée est d’impliquer tout le monde, autant le faire dès le deuxième match, pour garder tous les joueurs sous pression.

Par rapport au match en Russie, Meunier remplace logiquement Castagne, et c’est donc le seul changement. Dries Mertens disputera son centième match pour les Diables rouges et, pour rappel, Kevin De Bruyne et Axel Witsel ont pris place sur le banc. Les deux médians devraient recevoir du temps de jeu en cours de match, pour prendre du rythme en prévision des huitièmes de finale.

Les 24e et 25e hommes sont Hans Vanaken et Nacer Chadli.