VIDÉO | L’Ukraine se relance face à la Macédoine du Nord (2-1)

L’Ukraine s’est défait difficilement de la Macédoine du Nord (2-1).

L’Ukraine s’est inutilement compliqué la tâcheAu vu de la vaillante prestation défensive des Macédoniens du Nord face à l’Autriche, la tâche la plus ardue des Ukrainiens était forcément d’inscrire ce premier but. Les occasions ne se sont pas fait attendre, tant les Ukrainiens ont poussé. Sur un corner, Andriy Yarmolenko a profité d’une déviation d’Oleksandr Karavaev pour enfin traduire la domination des siens au marquoir. Cinq minutes à peine, Roman Yaremchuk est parti en profondeur pour ajuster Sole Dimitrievski et inscrire le second de l’Ukraine.

Mais, au retour des vestiaires, les troupes d’Andriy Shevchenko se sont éteintes et ont laissé la main aux Macédoniens du Nord. Qui ne se sont pas fait prier pour réduire l’écart via Ezgjan Alioski. Le latéral de Leeds a initialement vu son penalty être repoussé par Heorhii Bushchan, mais a été suffisamment attentif au rebond.Les Ukrainiens se sont ensuite contentés de contenir la Macédoine du Nord et de miser sur le contre.

À dix minutes du terme, M. Rapallini, l’arbitre argentin, a accordé un penalty à la bande d’Andriy Shevchenko en raison d’une faute de main dans le mur macédonien sur un coup franc botté par Ruslan Malinovskyi (suite à une intervention du VAR).

L’ancien Genkois a lui-même pris ses responsabilités, mais a failli.

Quoi qu’il en soit, les Ukrainiens ont repris espoir dans la course à la qualification. Au contraire de leurs adversaires du jour.