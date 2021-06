Une mission économique princière aux États-Unis cet automne

Une mission économique emmenée par la princesse Astrid aura lieu à l’automne prochain aux États-Unis, a annoncé Alexander De croo jeudi à la Chambre.

Le Premier ministre était interrogé par Kattrin Jadin (MR) et Michael Freilich (N-VA) à propos de la visite du président américain Joe Biden en début de semaine.

Les discussions bilatérales avec M. Biden ont notamment porté sur l’économie. «900 entreprises américaines sont actives en Belgique et 400 belges outre-Atlantique», a rappelé M. De Croo. Dans ce contexte, une mission économique se rendra à Atlanta, New York et Boston. «Si les conditions sanitaires le permettent, environ 400 entreprises seront aussi du voyage.»