Ces méchants qu’on adore: 8 séries diaboliques sur Netflix et Disney+

On adore les détester et on déteste les aimer, ces méchants qui tiennent la vedette de ces 8 séries disponibles en SVOD.

Loki est plus maléfique que jamais sur Disney+. Star d’une mini-série de six épisodes, le frère maléfique de Thor nous rappelle à quel point les méchants nous fascinent. C’est la sortie du moment sur les services de streaming.

Vous adorez détester les antihéros, les crapules, les criminels? Découvrez leur part d’ombre et de lumière dans notre sélection de 8 séries diaboliques disponibles sur Netflix et Disney+.

1. M.O.D.O.K.

Série animée, comédie, États-Unis, 2021. Avec les voix de Patton Oswalt, Aimee Garcia, Ben Schwartz. 1 saison, 10 épisodes. Disney+.

En une phrase. Le super-vilain M.O.D.O.K perd tout du jour au lendemain, son organisation criminelle et sa vie de famille.

L’avis express. Ce concentré d’humour décalé fait de M.O.D.O.K. l’antihéros d’une «sitcom» animée en «stop motion».

2. Vincenzo

Série, policière, Corée du Sud, 2021. Avec Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Ok Taec-yeon. 1 saison, 20 épisodes. Netflix.

En une phrase. De retour en Corée du Sud, un ancien mafieux prépare sa vengeance contre un groupe pharmaceutique.

L’avis express. La série démarre comme Le Parrain, se poursuit comme Nicky Larson. C’est un étonnant mélange des genres.

3. L’ombre de Fatma

Série, thriller, Turquie, 2021. Avec Burcu Biricik, Ugur Yücel, Mehmet Yilmaz Ak. 1 saison, 6 épisodes. Netflix.

En une phrase. Une femme de ménage transparente exécute un par un les responsables de la disparition de son mari.

L’avis express. La détermination de Fatma l’invisible fait froid dans le dos dans cette débauche de violence parfois extrême.

4. Ratched

Série, drame, États-Unis, 2020. Avec Sarah Paulson, Finn Wittrock, Cynthia Nixon. 1 saison, 8 épisodes. Netflix.

En une phrase. L’infirmière Mildred Ratched force son engagement dans un hôpital psychiatrique aux méthodes douteuses.

L’avis express. Grandiloquente et fascinante, cette série explore le début de carrière de l’impitoyable infirmière du film Vol au dessus d’un nid de coucou.

5. Star Wars The Bad Batch

Série animée, science-fiction, États-Unis, 2021. Avec les voix de Serge Biavan, Sylvain Agaësse, Frédéric Souterelle. 1 saison, 16 épisodes. Disney +.

En une phrase. Un groupe de soldats d’élite refuse d’appliquer les ordres de l’Empereur et se rebelle.

L’avis express. L’animation n’est pas parfaite mais les aventures de cette escouade de têtes brûlées sont mouvementées.

6. Loki

Série, super-héros, États-Unis, 2021. Avec Tom Hiddleston, Gugu Mbatha-Raw, Owen Wilson. 1 saison, 6 épisodes. Disney +.

En une phrase. Le dieu déchu Loki est traqué par une organisation qui l’accuse d’avoir créé une ligne du temps alternative.

L’avis express. Tom Hiddleston assure le show dans cette série qui revisite la mort de Loki et le dénouement d’Avengers Endgame.

7. The One

Série, criminelle, Royaume-Uni, 2021. Avec Hannah Ware, Dimitri Leonidas, Amir El-Masry. 1 saison, 8 épisodes. Netflix.

En une phrase. Une affaire de meurtre éclabousse l’impitoyable PDG d’une société qui a réinventé la rencontre amoureuse.

L’avis express. Hanna Ware est stupéfiante de détermination dans le rôle de cette femme d’affaires aux méthodes cruelles.

8. Le Serpent

Série, policière, Royaume-Uni, 2021. Avec Tahar Rahim, Jenna Coleman, Billy Howle. 1 saison, 8 épisodes. Netflix.

En une phrase. 1975, le Français Charles Sobhraj pose en Thaïlande les premiers jalons de son itinéraire meurtrier.

L’avis express. Cette série de la BBC chronique le parcours judiciaire médiatique hors norme de ce tueur en série.

Des super-héros et du fantastique

Les super-héros de la série The Boys (Amazon Prime Video) sont loin d’être des enfants de cœur. Alors que le tournage de la troisième saison est en cours, le Protecteur, A-Train ou encore Reine Maeve auraient pu intégrer cette sélection de séries diaboliques. Vous les retrouverez en fait dans notre classement des 15 meilleures séries de super-héros sur Netflix, Amazon et Disney+.

La série la plus controversée de super-héros est sans conteste Jupiter’s Legacy. Sa réception est tellement mitigée que Netflix a mis au frigo la production d’une deuxième saison. Le service de streaming est souvent impitoyable dans ses choix. Il n’est pas rare que Netflix annule une série que vous avez adorée.

Heureusement, il est toujours possible de dénicher des pépites, comme ces5 films musclés que vous avez loupés et ces 5 séries d’enfer que vous avez ratées. Le bonheur est parfois caché au fin fond du catalogue.