Cegeka reprend la plateforme scolaire numérique Smartschool

Smartschool est surtout utilisée en Flandre mais aussi par une école sur cinq en Wallonie.

Le géant informatique limbourgeois Cegeka prend une participation majoritaire dans la plateforme scolaire numérique Smartschool.

LRM, la société d’investissement du Limbourg, prendra également une participation, tandis que les actionnaires actuels de Smartschool - les frères Schuer - resteront actionnaires et conserveront également le contrôle opérationnel. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été divulgués.

Le rachat ne modifie pas le service actuel pour les écoles, les enseignants et les étudiants et le nom de la plateforme reste également inchangé, assurent les partenaires, qui visent à la développer davantage en Flandre et en Wallonie.

«Grâce à ce nouveau partenariat stratégique entre deux acteurs flamands de la technologie, nous sommes en pole position pour guider le monde de l’enseignement vers une numérisation plus poussée et accélérée», affirment Stijn Bijnens, CEO de Cegeka, et Jan et Geert Schuer, respectivement CEO et COO de Smartbit, l’entreprise limbourgeoise à l’origine de Smartschool.

En raison de la pandémie de coronavirus, l’enseignement à distance est soudainement devenu d’actualité. Cegeka veut maintenant préparer davantage l’enseignement belge au «bond en avant numérique». «En 2021, il est impossible d’imaginer le monde de l’éducation sans les TIC. Nous sommes donc heureux d’utiliser notre savoir-faire et notre expérience pour guider cette branche structurelle de la société dans l’accélération numérique actuelle», ajoute l’entreprise limbourgeoise.

Smartschool est utilisé dans plus de la moitié (57%) de toutes les écoles primaires et secondaires flamandes. En Wallonie, environ une école sur cinq recourt à la plateforme numérique.