Covid: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 17 juin.

1. Belgique

Les hôpitaux sont en grève: le personnel «à bout de souffle»

Le personnel hospitalier est au bout du rouleau, dénoncent les syndicats, 15 mois après le début de la pandémie de coronavirus.

«Pénurie de candidats»: voici pourquoi le CHC ne peut intensifier les recrutements

Oui, la direction du Groupe santé CHC (Cliniques CHC Hermalle, Heusy, MontLégia et Waremme) se dit «consciente de la nécessité, accrue par la crise sanitaire, de renforcer les équipes de soins», mais elle se heurte au manque de candidats.

Le certificat Covid belge déjà téléchargé 650.000 fois

En une journée, 650.000 certificats ont d’ores et déjà été demandés via l’application CovidSafeBE et via différents sites web.

525 cas de Covid dans les écoles: presque deux fois moins que la semaine dernière

Les infections au coronavirus dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont à nouveau en diminution cette semaine, avec 525 cas recensés.

La biotech Univercells veut faire baisser les coûts de l’ARN messager

La société wallonne de biotechnologie Univercells vise à mettre au point de nouveaux procédés de fabrication de vaccins et de traitements à ARN messager moins onéreux, rapporte L’Echo jeudi.

2. Régions

CHRH: retour presque à la normale

Les derniers patients Covid aux symptômes lourds ont quitté le CHRH. Les visites sont autorisées mais sous certaines conditions.

MontLégia: 132 travailleurs réquisitionnés pour assurer la continuité des services

Ce jeudi, dans le cadre d’une journée de grève, la clinique du CHC MontLégia (Liège) a été amenée à réquisitionner 132 travailleurs pour assurer la continuité des services. Du jamais vu!

3. Monde

Le Japon va lever son état d’urgence, un mois avant les JO de Tokyo

Le gouvernement japonais va lever dimanche l’état d’urgence sanitaire dans la plupart des départements du pays, tout en maintenant certaines restrictions.

Premier jour démasqué face une épidémie sur le point d’être «maîtrisée» en France

Timidement ou avec détermination, sur l’oreille ou au poignet, les Français ont commencé à tomber le masque à l’extérieur jeudi, profitant du feu vert des autorités sanitaires qui se disent sur le point de «maîtriser» l’épidémie de Covid-19.

Le nombre de contaminations au Covid grimpe en Angleterre

Ce sont surtout des personnes jeunes et pour la plupart non vaccinées qui sont touchées, a indiqué jeudi le ministère de la Santé à Londres.

