PHOTOS | Le nouvel hôtel Marvel ouvre ses portes à Disneyland Paris

Disneyland Paris fait peau neuve avec l’inauguration de son nouvel hôtel inspiré de l’atmosphère de New York et de l’univers Marvel, un régal pour les fans.

Le parc d’attractions Disneyland Paris a dévoilé à l’occasion de sa réouverture les coulisses d’un nouvel hôtel hors du commun. Après plus de deux ans de travaux et une sortie de projet décalée en raison de la crise du covid-19, l’hôtel New York à Disneyland Paris est officiellement devenu le Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. Un établissement quatre étoiles, chic et moderne, directement inspiré de l’ambiance de New York et de l’univers Marvel. Le seul hôtel de ce type au monde.

Les hôtes séjourneront dans une vraie galerie d’art new-yorkaise sur le thème des super-héros Marvel. Plus de 350 œuvres d’art couvrant à la fois les comics et les films sont exposées dans l’hôtel – l’une des plus grandes collections au monde d’œuvres Marvel. L’hôtel ouvrira ses portes dès le 21 juin 2021, avec une ouverture des réservations dès le 18 mai.