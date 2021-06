Comprendre le certificat covid belge, Soleil: protéger sa peau, Un bébé feng shui? 10 articles pour les familles à ne pas manquer

Des conseils santé pour se protéger du soleil, une mise en garde contre de désagréables chenilles, des balades à moto électrique et des jeux vidéo pour les couples… Découvrez notre sélection de 10 articles pour les familles.

Chaque jeudi, l’Avenir vous propose une sélection de 10 articles pour les familles.

Les vacances approchent à grands pas. Avez-vous prévu de voyager? Le certificat covid belge est déjà disponible.

Que vous partiez, ou non, il y a de grandes chances que vous passiez du (bon?) temps au soleil dans les semaines à venir. Attention, il peut causer de graves dégâts à notre peau. Il est nécessaire de s’en protéger.

Si vous préférez rester à l’intérieur, peut-être pourriez-vous découvrir des jeux vidéo coopératifs. Ils s’opposent aux jeux de compétition et se jouent en duo.

Mettre toutes les chances de son côté pour favoriser le sommeil des enfants en adoptant des conseils feng shui, cela vous tente?

Bonne lecture

+ DÉCOUVREZ TOUS NOS ARTICLES « MA FAMILLE, MES ACTUS »

1. VOYAGE| Certificat covid belge: 10 questions pour tout comprendre

Le certificat covid à la sauce belge est disponible depuis ce 16 juin. À quoi ça sert? À qui est-il destiné? À quoi ressemble-t-il? On vous explique tout.

+ À LIRE ICI

2. TRANSIDENTITÉ | Enfants transgenres: témoignage de deux Belges

C’est un témoignage touchant que nous ont livré Sacha, 18 ans, et Rose, 10 ans. Ni l’un ni l’autre ne s’identifient pas au genre qui leur a été assigné à la naissance.

Dans notre société marquée par les stéréotypes de genre, il n’est pas toujours facile d’exprimer sa personnalité. Sacha et Rose nous l’expliquent.

+ À LIRE ICI

MERCI Nous serions ravis de vous compter dans notre communauté d’abonnés. Rejoignez-nous maintenant et profitez de tous nos contenus et de nombreux avantages. Abonnez-vous sans tarder et recevez gratuitement 4 entrées pour Walibi ou 4 entrées pour Le Domaine des Grottes de Han! + DÉCOUVREZ L’OFFRE DU MOMENT Cinq louveteaux arctiques sont nés dans le parc il y a quelques semaines. Grottes de Han

3. SANTÉ| Comment protéger sa peau du soleil?

Si nous sommes nombreux à avoir attendu le retour des beaux jours avec impatience, il en est une qui s’en méfie: notre peau. Le soleil peut lui provoquer de graves dommages. Comment se préparer pour éviter les déconvenues?

Réponse avec Bernadette Blouard, dermatologue et membre active de l’antenne belge d’Euromelanoma (sensibilisation et prévention des cancers de la peau).

+ À LIRE ICI

4. OPÉRATEURS| Faut-il craquer pour les «cadeaux» de VOO et Proximus?

Pour tenter d’attirer de nouveaux clients, les opérateurs n’hésitent pas à proposer des «cadeaux» en échange d’un engagement de deux ans.

Télévision, smartphone, console de salon, ils savent se montrer attractifs. Faut-il se méfier de ces promotions? L’Avenir vous partage 3 éléments à tenir à l’œil.

+ À LIRE ICI

5. NATURE| Chenilles processionnaires: attention, danger!

Depuis 2018, les foyers de chenilles processionnaires se développent en Belgique. Un problème, puisque les poils urticants de ces petites bestioles peuvent provoquer de très graves réactions allergiques chez l’humain mais également les animaux de compagnie et le bétail. Comment les reconnaître et réagir si vous croisez leur route?

+ LA RÉPONSE À LIRE ICI

EdA

6. MANGER | Ils ont créé des bonbons en famille

À Trémouroux, Caroline, Arnaud et leurs enfants, Romain, Florian et Lucas, ont commencé à fabriquer des bonbons. L’idée est née lors du premier confinement, et depuis, elle est devenue bien concrète.

Toute la famille a évidemment été mise à contribution lors des premières dégustations. Résultat: des bonbons à l’ancienne, dans la philosophie zéro déchet, et qui auront, à terme, la forme de trèfles à quatre feuilles, pour porter bonheur à ceux qui les mangent et qui les partagent.

+ À LIRE ICI

BONS PLANS En quête de bons plans pour vos sorties estivales? L’Avenir vous a concocté un supplément spécialement réservé à ses abonnés, avec PLUS de 5000€ de cadeaux et de bons plans pour vous détendre en famille. > Des réductions dans 32 attractions touristiques partout en Wallonie. > Votre séjour détente & gastronomique à L’Eau Vive > 1 an de vacances dans les Belambra Clubs > Votre séjour en hôtel3*** au Futuroscope de Poitiers > Votre séjour à Phantasialand > Vos 4 entrées pour l’exposition «Napoléon – Au-delà du mythe» > Vos 4 entrées pour Walibi, l’Euro Space Center, l’Aquascope de Virelles, Houtopia et le Domaine des Grottes de Han! Pour en profiter, rendez-vous avant le 4 juillet sur votre espace abonnés!

7. JEUX VIDÉO| Et pourquoi ne pas jouer en couple?

Le jeu vidéo, celui qui était considéré comme un fléau, est désormais reconnu comme produit culturel et expérience humaine à part entière. Et des jeux vidéo qui se partagent en couple, ça existe. . Découvrez en trois où la coopération est de mise.

+ À LIRE ICI

8. ENSEIGNEMENT| Inscriptions dans le secondaire: des élèves privés de place?

Selon les chiffres, 913 élèves sont à ce jour toujours dans l’attente d’une place à Bruxelles, alors qu’il n’y subsiste plus que... 785 places de libre à peine.

Que vont faire les élèves qui n’obtiendront pas leur place? La rentrée de septembre s’annonce particulièrement tendue.

+ À LIRE ICI

À vous de jouer Chaque semaine, Deuzio teste un nouveau jeu de société et vous en détaille toutes les subtilités. Retrouvez-les tous dans la ludothèque. + (RE)DÉCOUVREZ LA LUDOTHÈQUE DU DEUZIO

9. TOURISME| Des balades à moto électrique

Dans la catégorie tourisme, voici une nouveauté en Wallonie: des balades accompagnées à moto électrique. Cela se passe en vallée mosane. Le long des routes, on peut y découvrir le patrimoine local dont les arbres remarquables mais aussi les châteaux.

«On a la sensation de rouler à vélo, explique Leslie Dombret. C’est super-léger, 50 kg batterie comprise. Et puis, c’est très maniable.» Suivez le guide.

+ À LIRE ICI

10. BIEN-ÊTRE| Du feng shui dans la chambre de bébé

Comment aménager la chambre de bébé en suivant les principes du feng shui?

Une spécialiste nous livre quelques principes pour optimiser le potentiel de la chambre et favoriser le sommeil des touts petits.

+ À LIRE ICI