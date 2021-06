«Etes-vous de retour parmi nous?» Un médecin témoigne du retour à la vie d’Eriksen

Le médecin allemand de l’UEFA qui s’est occupé du joueur danois Christian Eriksen pendant son arrêt cardiaque contre la Finlande à l’Euro évoque dans un entretien publié jeudi le «moment émouvant» où le joueur est revenu à la vie.

Après quelques minutes de massage cardiaque, le milieu de 29 ans a été ranimé à l’aide d’un défibrillateur, a raconté le docteur Jens Kleinefeld au groupe de médias allemand Funke. «Environ trente secondes plus tard, le joueur a ouvert les yeux et j’ai pu lui parler directement», a dit le Dr. Kleinefeld. «Ça a été un moment très émouvant car dans ce genre d’urgences, dans la vie quotidienne, les chances de succès sont bien moindres».

Le médecin a également révélé qu’il avait regardé le joueur de l’Inter Milan et lui avait demandé: «Eh bien, êtes-vous de retour parmi nous?». Ce à quoi Eriksen a répondu: «Oui je suis de retour parmi vous», puis «bon sang, je n’ai que 29 ans». «C’est à cet instant que j’ai su que son cerveau n’avait pas été endommagé et qu’il était complètement revenu», a poursuivi le médecin.

Christian Eriksen a bien répondu à toutes les questions qui lui ont été posées afin de déterminer s’il n’avait pas de séquelles neurologiques, et il était pleinement conscient dans le stade. Mais il a fallu du temps pour installer l’appareillage médical nécessaire à son transport à l’hôpital, selon le Dr. Kleinefeld. Le traitement par choc électrique a généralement un taux de réussite élevé chez les athlètes professionnels en bonne santé par rapport aux patients lambda, souffrant d’affections diverses, dit-il. J’étais certain à 99% dans le stade qu’il arriverait à l’hôpital et que son état resterait stable», a poursuivi le médecin.

Dans une scène qui a choqué le monde du football, Christian Eriksen s’est soudainement effondré, inconscient, sur la pelouse à la 43e minute du match contre la Finlande, samedi dernier à Copenhague. Il a été confirmé plus tard que le joueur avait été victime d’un arrêt cardiaque.

Dans un message publié mardi, Eriksen a dit «aller bien malgré les circonstances». «Je dois encore faire des examens à l’hôpital mais je me sens bien», avait-il écrit sur Instagram, sous une photo de lui souriant, le pouce en l’air, sur son lit d’hôpital.