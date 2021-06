VIDÉO | Euro: le genou à terre critiqué par la droite et l’extrême droite, la réponse parfaite d’un journaliste

Alors qu’une vague de polémique surfe en France suite aux genoux posés par les joueurs de l’équipe de France, une Sénatrice, qui était contre ce mouvement, s’est faite recadrer par le journaliste Mohammed Bouhafsi.

Le capitaine Hugo Lloris avait annoncé lundi que ce geste était «prévu» mais il n’a finalement pas été mené à bien par les Bleus alors que les minutes précédant la rencontre ont été marquées par l’irruption sur la pelouse d’un militant l’association écologiste de Greenpeace. Arrivé au-dessus du stade de Munich dans un engin de type ULM, ce dernier a manqué de s’écraser en tribune après avoir heurté un câble juste avant le coup d’envoi. Il a été placé en détention, a annoncé la police.

En France, une vague d’indignation de la droite et son extrême est ressurgie suite au soutien apporté par l’équipe de France au mouvement «Black Lives Matter». Interrogée à ce sujet sur BFMTV, Valérie Boyer, Sénatrice pour le parti «Les Républicains», a déclaré «qu’il y avait d’autres causes à traiter en France, comme la cause des femmes, des violences conjugales et autres. Le racisme n’est pas un sujet d’actualité en France.»

Mohammed Bouhafsi, rédacteur en chef chez RMC et BFMTV, a voulu démentir en expliquant que plusieurs faits déclarés par la Sénatrice sont erronés, qu’Antoine Griezmann, vice-capitaine de l’équipe de France, est très profondément attaché à la lutte contre le racisme et que «ce qu’ont voulu faire les joueurs, c’est porter un soutien profond à toutes les victimes d’agressions racistes et de discriminations.»

Clair, net et précis.