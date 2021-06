Marcassou lance une nouvelle filière avec un éleveur hutois: «le cochon bien-être»

C’est à la ferme Surlémont de Solières que Marcassou a décidé de présenter sa nouvelle filière, centrée sur le bien-être animal et l’aspect local.

Ce mercredi, c’était presque un jour de fête à la ferme Surlémont, à Solières, sur les hauteurs de Huy. En effet, Marcassou, la célèbre marque de saucissons et jambons secs, y annonçait le lancement d’une nouvelle filière: «le cochon bien-être». «La viande produite dans le cadre de ce label est 100% locale», expose Sébastien Lenoir, responsable de l’usine Marcassou.

Avec 9 éleveurs wallons

En effet, seuls neuf agriculteurs, tous wallons, ont rejoint cette filière. Ils sont respectivement implantés à Solières donc, Soumagne, Aubel, Le Rœulx, Templeuve, Marcq, Castillon, Petit-Thier et Heyd.

En outre, le bien-être animal est au cœur des préoccupations des différents acteurs de la filière. «Les cochons ne sont par exemple pas castrés, poursuit Sébastien Lenoir. Ils disposent également de plus d’espace. L’alimentation est naturelle et de qualité. Elle est principalement composée de céréales.» De plus, les élevages fonctionnent en circuit fermé. «Cela signifie que les porcs naissent et sont élevés à la ferme», détaille l’agriculteur hutois Guillaume Surlémont.

Toutes les parties, des éleveurs à l’abattoir, en passant par les entreprises de transport, sont situées en Wallonie.

Troisième pilier: la filière s’appuie sur un partenariat fort. «Nous soutenons le développement économique et local. C’est pourquoi le prix du porc est garanti sur un an.» En outre, toutes les parties, des éleveurs à l’abattoir, en passant par les entreprises de transport, sont situées en Wallonie.

Les ministres fédéral et wallon de l’Agriculture, David Clarinval et Willy Borsus, étaient de la partie, ce mercredi pour le lancement. Pour David Clarinval, «le cochon bien-être» coche toutes les cases du développement durable. «Je me réjouis de constater que les aspects économique, social et environnemental sont pris en compte.»

De son côté, Willy Borsus semble convaincu par le projet. «Je fais le choix de la proximité, de la qualité, du respect du bien-être animal et de relations fortes entre les différents acteurs de la filière. Ça me semble être la bonne direction.»