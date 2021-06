Facebook donne plus d’intelligence artificielle aux administrateurs des groupes

Facebook a donné plus d’outils de modération aux administrateurs des groupes, un nouvel effort pour assurer des échanges plus civils sur le réseau social régulièrement accusé d’encourager la propagation de la haine dans la société.

Le groupe californien a dévoilé mercredi une nouvelle option, baptisée «Admin Assist», qui permet aux personnes en charge de déterminer avec des critères ce qui est acceptable ou non sur le groupe, et de vérifier automatiquement les contenus et commentaires potentiellement problématiques.

Les administrateurs peuvent aussi utiliser les outils pour supprimer les messages comportant des liens vers des contenus non désirables, pour ralentir les conversations trop animées ou imposer aux utilisateurs une période minimum sur Facebook ou dans un groupe donné avant de pouvoir participer aux conversations.

«Ces options automatisent des choses que les administrateurs faisaient manuellement avant», a précisé à l’AFP Tom Alison, un vice-président de la société.

Grâce aux technologies d’intelligence artificielle (IA), les systèmes automatisés de Facebook scannent déjà les échanges sur les groupes pour retirer les infractions.

Le géant des réseaux sociaux teste aussi des outils d’IA qui devront repérer des conversations sur le point de dégénérer, quand le rythme des réponses s’accélère par exemple, et avertir les modérateurs.