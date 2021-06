Tous les Diables rouges présents à l’entraînement à la veille du Danemark

L’ensemble des Diables rouges, quelques heures à peine après leur arrivée au Danemark, sont montés sur la pelouse du Parken de Copenhague mercredi à la veille du duel entre Danois et Belges pour le compte de la 2e journée du groupe B de l’Euro. La participation au match de Jan Vertonghen et Kevin De Bruyne sera évaluée en fonction de l’entraînement.

Touché à la cheville contre la Russie, Jan Vertonghen, victime d’une «blessure typique du footballeur» selon Roberto Martinez, a fait son retour. Il était encore absent de la séance de mardi, donnée sur le gazon du centre national de Tubize. Il s’entraînera mercredi et une décision sera ensuite prise quant à sa participation au match, a précisé Martinez.

Quant au capitaine de Manchester City, il pourrait effectuer sa rentrée deux semaines et demie après avoir subi des fractures du nez et de l’orbite en finale de la Ligue des Champions. Opéré le 5 juin, il a repris l’entraînement collectif cette semaine.

Absent en Russie pour l’entrée en lice réussie des Diables dans le rendez-vous continental, Axel Witsel était bel et bien présent. Le Liégeois de 32 ans, qui doit être «impliqué» lors du match contre le Danemark jeudi, devrait réaliser l’exploit de remonter sur un terrain cinq mois après sa grave blessure au tendon d’Achille.

Pour rappel, le groupe de Roberto Martinez n’est désormais plus composé que de 25 éléments après la blessure de Timothy Castagne, victime de six fractures du visage lors du match contre la Russie samedi. Mercredi en conférence de presse, le Catalan a précisé que l’opération s’était très bien passée et souhaité un prompt rétablissement au joueur de Leicester City.