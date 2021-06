Covid: la Wallonie multiplie les initiatives pour vacciner sa population avant l’été

Afin de proposer une première dose de vaccin à un maximum de Wallons avant l’été et le début des vacances, les centres de vaccination régionaux multiplient les initiatives, indique mercredi la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Ainsi, ce dimanche, le centre majeur de vaccination de Charleroi ouvrira exceptionnellement ses portes de 08 h 00 à 21 h 30 aux habitants de Charleroi, Châtelet, Courcelles, Fleurus et de Fontaine-L’Évêque qui souhaitent se faire vacciner. Il reste des places disponibles. Les inscriptions doivent se faire préalablement en appelant le numéro gratuit du call center vaccination au 0800/45 019 ou via www.jemevaccine.be (avec le code de vaccination mentionné sur l’invitation). La Ville de Charleroi a également mis en place une série d’outils notamment pour aider les personnes à s’inscrire et se déplacer.

Par ailleurs, depuis lundi et jusqu’à ce samedi inclus, une antenne de vaccination de proximité est ouverte à Herstal, de 08h30 à 19h30 les jours de semaine, et de 09h00 à 16h00 samedi. Quelques places sont encore disponibles. Les inscriptions doivent également se faire via le site www.jemevaccine.be ou au numéro gratuit 0800/45 019 en mentionnant son numéro de registre national. Des aides citoyennes ont là aussi été mises en place par la commune d’Herstal.