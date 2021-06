François Desquesnes, cdH: «Notre objectif est clair: ce plan de relance doit réussir»

Le plan de relance, c’est aussi l’affaire de l’opposition, selon Elio Di Rupo. Nous leur donnons la parole. Aujourd’hui, François Desquesnes (cdH).

«Ça, c’est la première mouture, six pages. Ça, c’est la deuxième, 40 pages. Ça reste un résumé d’un résumé.»: François Desquesnes est le chef de file du cdH au Parlement wallon. Il exhibe le plan de relance de la majorité. «C’est court et ça nous inquiète, ça reste un catalogue de bonnes intentions. Notre question est: où est le mode d’emploi, comment va-t-on faire concrètement?»

L’homme ajoute: «Quand il y a du concret, c’est que ce n’est pas du neuf. Dans le chapitre à 1,3 milliard d’euros pour faciliter l’accès au logement, on nous revend le plan à 900 millions de Pierre-Yves Dermagne. Mais quid des 400 millions restants? Ils sont prévus pour les allocations pour les loyers (pour pallier le manque de logements sociaux) ou pour les jeunes qui veulent acheter, je n’ai toujours pas de réponses concrètes du ministre Christophe Collignon. Les jeunes ne vont pas attendre 3 ou 5 ans. C’est maintenant qu’il faut relancer la machine. Elio Di Rupo le dit lui-même: chaque ministre doit faire un cahier des charges de ses mesures, un budget, un calendrier. Ce sera pour quand la concrétisation? Dans 5 ans, dans 10 ans? Nous allons faire des propositions concrètes.»

En France, c’est déjà parti

François Desquesnes s’emballe: «Regardez en France il y a déjà des appels à projets, en Allemagne, en Flandre, ils ont déjà tous leur plan de relance. Et qu’on ne vienne pas me dire que c’est la faute au Covid, il était partout.»

Autre inquiétude du chef de file humaniste: la méthode. «Un plan de relance, ce n’est pas une répartition budgétaire. Où sont les objectifs chiffrés? On veut améliorer le taux d’emploi? D’accord. Quels moyens met-on en œuvre pour atteindre quel taux? Il faut quantifier et puis évaluer si les mesures sont efficaces ou pas. Quel est le rapport coût bénéfice? Ici, ce ne sont que des bonnes intentions. Mais attention, en vous lisant, j’apprends que le gouvernement va prendre une mesure pour évaluer! On progresse. L’enjeu c’est la qualité de la dépense. Un jour, il faudra payer l’addition. Ce jour-là, j’espère que la Wallonie sera plus forte. D’accord pour un endettement mais à condition qu’il soit efficace et utile.»

François Desquesnes insiste: «Ceci est un plan d’investissement, pas un plan de relance. Où sont les réformes structurelles? Investir dans la digitalisation, la construction d’un vélodrome, ce n’est pas suffisant. On parle du maintien des personnes âgées à domicile, très bien. Qu’en est-il des investissements dans la création de nouvelles chambres dans les maisons de repos? Va-t-on y réfléchir? Est-ce l’avenir? Nous avions une réforme basculante avec l’assurance autonomie d’Alda Gréoli… »

«Nous sommes disponibles pour travailler»

Mais tout cela n’est-il pas que critique, comme se plaît à souligner le ministre-président Di Rupo? «Notre objectif est clair: ce plan doit réussir. Nous sommes disponibles pour travailler. Mais je constate que le parlement n’a jamais été associé à ce plan. Nous sommes constructifs, nous sommes disponibles pour travailler. Depuis 2020, nous avons avancé 25 propositions de décret avec des matières concrètes. Comme l’utilisation de matériaux bio-sourcés si possible locaux. C’est cohérent: des matériaux issus de ressources locales, qui créent de l’emploi local, avec une diminution des émissions de gaz à effet de serre à la clef. Ici, on va investir dans les logements publics. Pourquoi ne pas introduire ces matériaux progressivement avec 5% de part bio-sourcée, puis 10%… C’est le public qui doit montrer l’exemple. Et cela donne confiance à ceux qui s’investissent dans le secteur. C’est un cycle à mettre en place. Que la proposition soit reprise telle qu’elle ou pas mais qu’elle inspire. En attendant, nous sommes engagés dans une course contre la montre.»