Idéfix, De Radiguès, Witko, Hubert, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du jeudi 17 juin

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, des Romains (où ça, des Romains?), de l’alcool de pomme de terre et les années 80. Entre autres plaisirs. Bonnes lectures.

1 Idéfix et les irréductibles

Albert-René Éditions - Le résumé de l’éditeur

Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ. Tout Lutèce est occupée par les romains… Tout? Non! Une bande d’irréductibles animaux menée par Idéfix résiste encore et toujours à l’envahisseur.

Après la défaite du chef gaulois Camulogène face au général Labienus, Idéfix organise la résistance avec les irréductibles, une bande d’animaux plus attachants et drôles les uns que les autres pour défendre la cité gauloise face à l’occupant romain.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DIFFÉRENT

Amoureux d’Astérix, ne criez pas au coup marketing, mais ne vous attendez pas, non plus, à retrouver ici tous les ingrédients propres à l’univers inventé, en leur temps, par Uderzo et Goscinny.

Cette déclinaison dessinée adaptée d’une série d’animation à venir vise un public plus jeune, et assène d’ailleurs moins de références. Plus naïf, mais finalement assez mignon.

Éditions Albert-René «Pas de quartier pour le latin», Bastide/Fenech/Choquet/Erbin/Coulon, 72 p., 8.99€.

2 Alerte 5

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Alors que la NASA procède au lancement d’un vol habité, celui-ci explose juste après le décollage, suite à un acte de sabotage. L’origine terroriste de l’attaque déclenche le passage au niveau d’Alerte 5, pour renforcer la sécurité de tous les sites et de toutes les missions en cours.

Dans ce cadre, la base martienne, où vivent reclus cinq astronautes, se retrouve encore plus coupée du monde, toute communication avec l’extérieur lui étant désormais interdite… Petit à petit, le stress monte et pousse chacun dans ses retranchements, jusqu’à l’inévitable!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BADIN

Une attaque terroriste contre une mission Soyouz vient perturber le bon déroulement d’une mission martienne. Ses cinq membres sont désormais… en vacances.

L’ambiance oscille alors entre festive et déprimante. Et c’est un concentré des travers de notre société qui s’invite à bord. Le ton choisi par Max de Radiguès se veut plutôt badin, si bien que ces enjeux ne sont pas clairement explorés.

Casterman Max de Radiguès 192 p., 15€.

3 Jacquie sauve le monde

Fluide Glacial - Le résumé de l’éditeur

Pour Jacquie, les années 1980, les leggings fluo et l’aérobic à la tévé, c’est vraiment bath! Alors, lorsqu’elle se retrouve perdue dans le temps à cause d’un walkman qui la fait voyager d’un siècle à l’autre, forcément Jacquie devient colère.

Elle va tout faire pour retourner à ses 80’s tant aimées mais si, au passage, elle peut éliminer toutes les erreurs du passé et du futur à coup de tatanes, pourquoi s’en priver? Fini les invasions barbares, la dictature communiste, les mauvais films de Christian Clavier, la téléréalité ou toutes autres inventions superflues.

Le bourre-pif, c’est un peu sa manière à elle de sauver le monde.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MERCI

Dans leur nouveau délire parodique, Nena et Witko s’offrent une BD jeu vidéo. Les différents mondes n’en sont que les époques variées de notre Histoire dans lesquelles une adepte de Gym Tonic, Jacquie, doit toujours plus sauver le monde.

Pop, délirant, un bon moment. Merci Jacquie…

Fluide Glacial Witko/Nena, 48 p., 10.95€.

4 Les nouvelles enquêtes de Ric Hochet (T.5)

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

Suite à un échange international, Bourdon est envoyé au Sénégal tandis que le commissaire Dior prend sa place au Quai des Orfèvres. Un commissaire noir, ça bouleverse les habitudes et Dior est confronté à un racisme brutal.

Entre-temps, Cupidon, un redoutable tueur en série, rôde dans les rues de Paris…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): RACISME

Le commissaire Bourdon a échangé, un temps, de fonction avec un collègue sénagalais. Et le racisme ordinaire des années 70 (et des suivantes) de s’inviter dans cette enquête de l’ami Ric, confronté à des meurtres sanglants, dont les victimes sont retrouvées leur cœur à la main.

Une reprise qui reste d’excellente qualité.

Le Lombard «Commissaire Griot», Zidrou/Van Liemt, 56 p., 12.45€.

5 Alors on court

Michel Lafon - Le résumé de l’éditeur

Aujourd’hui je vais courir mon premier marathon, en compagnie de 49 154 inconnus, prêts à parcourir 42,195 km dans Paris pour finalement revenir au point de départ.

Pourquoi?

Eh bien… Venez avec nous, on va vous raconter!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DISPENSABLE

La course à pied, sport de plus en plus plébiscité par le 9e Art!

Églantine Chesneau nous raconte l’expérience de son premier marathon, défi auquel elle était loin d’être préparée et qu’elle raconte étape par étape.

Cela valait-il ce manuel BD sans intérêt? Un livre qui s’adresse à ceux qui n’aiment pas lire, tant les dessins sont superflus

Michel Lafon Chesneau, 320 p., 25€.

6 Transitions

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Quand Anne apprend que sa fille est un garçon, c’est tout un univers de normes qui bascule pour elle. Anne bataille… s’ouvre: Il y aurait donc une liberté d’être et une variété de genres possibles dans notre société.

«Vous savez, les genres féminin et masculin sont les deux extrêmes d’un état. Chacun est libre de mettre le curseur où il veut, où il peut.» Les mots de la psychologue du planning familial bousculent Anne. Elle n’a rien vu venir. Sa fille est un garçon… Anne bataille, se déconstruit, apprend, s’ajuste à son enfant, pour se fabriquer un autre regard, un nouveau paradigme.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CAPITAL

Avec délicatesse et engagement pluridisciplinaire, Élodie Durand établit ce journal artistique d’un changement de genre. Non pas du point de vue de celui qui la vit au corps, mais de sa maman, bouleversée, incapable de comprendre et qui va pourtant faire le chemin pour retrouver son enfant, fille ou garçon.

Docu poignant et capital.

Delcourt Élodie Durand, 176 p., 22.95€.

7 L’homme qui inventait le monde

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

La Terre fait face à une terrible menace extraterrestre, et la guerre qui fait rage dans l’espace semble perdue. Engagé sur le front, le capitaine John Bowman, navigateur d’exception, est victime d’un incident qui le fait entrer en contact avec une mystérieuse matière noire.

Rapatrié et placé en quarantaine, il fait l’objet d’une surveillance constante et se retrouve en proie à des cauchemars récurrents. Épuisé, il décide de s’évader et découvre que l’entité avec laquelle il a été en contact l’a doté d’étranges pouvoirs.

Il se pourrait même que ses pouvoir puissent bouleverser le cours de la guerre et… sauver l’humanité!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): STIMULANT

Les auteurs de Kenya et Namibia quittent un temps l’univers cher à Léo pour un one-shot d’anticipation dans lequel un navigateur spatial militaire sympathise avec une «collègue» au cours d’une retraite.

Pourquoi cette mise au vert? C’est tout le suspense de ce récit étonnant et stimulant.

Dargaud Rodolphe/Marchal, 80 p., 16.50€.

8 Super Environman (T.2)

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

C’est un soir d’hiver, à l’approche de Noël, en pleine canicule, que la vie de Jean-Claude va basculer. Sa fille Léa, agacée par cet hiver exceptionnellement chaud, décide de ne plus aller à l’école tant que son jardin ne sera pas recouvert de neige.

En effet, ça fait des années qu’il n’a pas neigé. Pire, les hivers deviennent de plus en plus doux et la possibilité de voir un jour tomber le moindre petit flocon, s’amenuise.

Jean-Claude décide alors d’agir, à sa manière, pour infléchir ce satané réchauffement climatique. Super Environman est né.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MILITANT

Parce qu’il veut que sa fille connaisse la neige, un père décidé de lutter contre le réchauffement climatique en se muant en super-héros de l’environnement.

Des gags d’une demi-planche plutôt bon enfants, forcément militants, mais qui ne versent pas dans un vilain moralisme de bas étage.

Bamboo «Le défi déchets», Madaule/Priou, 48 p., 10.95€.

9 Joe la pirate

Glénat - Le résumé de l’éditeur

C’est l’histoire vraie d’une petite fille née en 1900 à Londres, qui «se sentait déjà queer dans la matrice». En grandissant, elle a fait le tour du monde, elle a lancé sa compagnie de taxis féminins, elle a fait la guerre, elle a battu des records de vitesse dans des courses de bateau, elle a régné en monarque éclairé sur une île des Bahamas, elle a eu pour meilleur ami et confident une poupée…

Vivant plusieurs vies, elle a porté plusieurs noms. À sa naissance, on l’appelait Marion. Puis à 5 ans, après une chute de chameau, elle a choisi le pseudonyme de Tuffy. Enfin, c’est très vite dans le prénom Joe qu’elle s’est vraiment reconnue.

Et c’est en homme qu’elle a forgé sa réputation et créé sa légende…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CLIVANT

Avec cet ultime scénario, le regretté Hubert exhume le destin oublié de Marion Barbara Carstairs, une bourgeoise du début du XXe siècle qui décida de prendre l’identité d’un homme pour (entre autres) vivre pleinement son homosexualité.

Un personnage clivant, pour un livre élégant, dessiné en noir et blanc.

Glénat Hubert/Augustin, 224 p., 23€.

10 Kebek (T.2/2)

Daniel Maghen - Le résumé de l’éditeur

Un récit de science-fiction situé dans la province de Eeyou Istchee Baie-James, région des Monts Otish, au Québec. Roy, gravement brûlé à la fin du tome 1, guérit de ses blessures à une vitesse que les médecins ne peuvent expliquer. La découverte de la femme à l’intérieur du sarcophage a enflammé les réseaux sociaux et le monde entier suit cette découverte humaine et scientifique.

Qui est-elle, d’où vient-elle et surtout de quelle époque? Les fresques murales découvertes à proximité de la sphère dateraient de 400.000 ans, bien avant homo sapiens.

Et pourtant la sphère semble issue d’une technologie encore inaccessible à la science actuelle. «Elle» est vivante, et va bientôt pouvoir répondre à ces questions…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): LENT

Philippe Gauckler s’est manifestement inspiré de La nuit des temps de Barjavel pour signer cette œuvre intemporelle, qui tarde un peu à dire ses vérités, mais peut s’appuyer sur une partition graphique assez grandiose.

Daniel Maghen «Adamante», Gauckler, 88 p., 19€.

11 Ô Verlaine!

Steinkis - Le résumé de l’éditeur

Alcoolique phénoménal, amant frénétique, bigame maltraité, le poète génial oscille depuis toujours entre l’ignoble et le sublime.

À 51 ans, son existence cataclysmique laisse de nombreuses traces: un nombre invraisemblable de maladies (syphilis, diabète, souffle au cœur, cirrhose du foie, pneumonie…), des admirateurs qui ne sont plus qu’une poignée et des contemporains qui l’accablent de leur mépris…

C’est alors, qu’en quelques semaines, la jeunesse du Quartier latin en fait son idole. Ils admirent sa poésie, la force de ses anathèmes, le désordre de sa vie, se battent pour l’écouter dans les cabarets et se ruent à son chevet.

Ainsi, encore une fois, le destin du poète le conduira de l’infamie au grandiose.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ADAPTATION

Thirault et Deloye entreprennent d’adapter le roman de Jean Teulé en bande dessinée.

Et si ça reste sympa, on préfère quand même du Teulé qui a de la place pour s’étendre, et qui ne doit pas se racrapoter dans une grosse centaine de pages, aussi joliment dessinées soient-elles. Frustrant.