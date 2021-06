VIDÉO | «La Défense», le nouvel hymne des supporters français

Et si So Foot avait sorti le tube de l’Euro 2020? -Twitter

Nos confrères de So Foot ont sorti leur tube de l’Euro.

Qui a dit que les supporters français n’avaient pas d’autodérision? Nos confrères de So Foot ont publié leur hymne de l’Euro. Et ça vaut le détour! Le journaliste français Thomas Thouroude, qui avait sorti une chanson mémorable sur N’Golo Kanté lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, s’est inspiré du titre «La Kiffance» du rappeur Naps, loue les qualités de l’équipe de France dans une chanson pour le moins originale. Et si c’était ça, le nouveau tube de l’Euro?

Le tube de l'été, c'est "La Kiffance" de @Napsvraicompte. Mais le tube de l'Euro, c'est "La Défense" de @ThomasThouroude. pic.twitter.com/M2EDRhQAZH — SO FOOT (@sofoot) June 15, 2021

Le tube sur N’Golo Kanté