Le débrief du jour: Décès de Marc Goblet | Le certificat «Covid safe» disponible | Sommet Biden-Poutine

Le décès à 64 ans de Marc Goblet, la suppression du couvre-feu en France ou encore une première rencontre entre Biden et Poutine: voici le condensé de l’actualité de ce mercredi 16 juin 2021.

1. Marc Goblet s’en est allé

Le député socialiste et ancien secrétaire général de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) est décédé à l’âge de 64 ans, a-t-on appris ce mercredi 16 juin.

+ NOTRE DOSSIER | Décès de Marc Goblet

+ LIRE | Marc Goblet, ancien secrétaire général de la FGTB, est décédé

+ LIRE | Décès de Marc Goblet: un combattant qui n’avait pas sa langue dans sa poche

2. Le certificat belge «Covid safe» disponible

Le certificat belge prouvant qu’une personne est protégée contre le coronavirus ( «Covid safe») est disponible depuis ce mercredi. Dès le 1er juillet, toute personne séjournant en Belgique âgée de 6 ans ou plus et qui veut entreprendre un voyage vers l’un des pays de l’UE pourra prouver, grâce à ce certificat, qu’elle est protégée contre le coronavirus et ainsi faciliter ses déplacements.

+ LIRE | Les premiers ratés de l’application covid belge qui permettra de voyager cet été

3. Fin du couvre-feu et du port du masque en extérieur en France

Le couvre-feu prendra fin en France dimanche, a annoncé mercredi le Premier ministre française Jean Castex. Le port du masque à l’extérieur ne sera en outre plus obligatoire à partir de jeudi.

+ LIRE | La France lève son couvre-feu dimanche

4. Covid: plus de quarantaine pour certains contacts à haut risque, la barre des 800 contaminations enfin atteinte

Les ministres de la Santé, réunis en conférence interministérielle, ont décidé mercredi d’assouplir les règles de quarantaine applicables aux personnes ayant eu un contact à haut risque de Covid-19.

+ LIRE | Plus de quarantaine pour les contacts à haut risque entièrement vaccinés

Si la Belgique se réjouit ce mercredi d’être repassé sous la barre symbolique des 800 infections «Covid», par jour et en moyenne, atteindre cet objectif n’a pas été une mince affaire.

+ LIRE | Le seuil des 800 contaminations par jour atteint… 5 mois plus tard qu’espéré

5. Rencontre au sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine

Joe Biden et Vladimir Poutine se sont serré la main mercredi au début de leur premier sommet à Genève, qui doit apaiser les tensions entre les deux pays et peut-être dégager quelques rares terrains d’entente.

+ LIRE | Poignée de main Biden/Poutine au début d’un sommet sous tension