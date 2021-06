Mouscron: une cuisine détruite par le feu, rue de Courtrai

«Il est 15 heures lorsque nos services sont appelés pour un incendie en extérieur. Sur place, nos équipes ont vu un gros dégagement de fumée et le bâtiment à l’arrière était déjà touché.

On a dû trouver un moyen d’accès le plus rapidement possible pour commencer une première extinction. Une extinction qui fut très rapide.

C’est l’arrière-cuisine qui brûlait Elle est totalement détruite et il y a un gros dégât de fumée sur tout le rez-de-chaussée. Comme tout s’est écroulé, il y aura encore un gros travail de déblaiement qui durera quelques heures», dit le lieutenant Michaux au commandement de l’opération.