Plusieurs supporters de Genk et du Standard sanctionnés après des affrontements

En avril dernier, les noyaux durs de supporters du Standard et de Genk s’étaient affrontés en marge de la rencontre opposant les deux clubs à la Luminus Arena. Photo News

Après le violent affrontement entre le noyau dur de supporters du KRC Genk et du Standard de Liège survenu en avril dernier, la police de la zone CARMA a dressé 14 procès-verbaux.

En concertation avec le parquet, onze de ces PV ont été transmis par les services de police pour des infractions à la loi football et trois autres, judiciaires, ont été dressés pour coups et blessures volontaires et dommages, a fait savoir mercredi la police locale. Un supporter liégeois avait notamment reçu un coup de pied à la tête.

Les deux groupes de supporters s’étaient mis d’accord, via les réseaux sociaux, pour organiser une confrontation, la veille du match du 24 avril. Ils s’étaient retrouvés à proximité du stade du KRC Genk et lancé des bâtons et des feux d’artifice. Une bagarre avait ainsi éclaté dans la Nijverheidslaan, lors de laquelle un supporter liégeois avait été blessé. Les images choquantes de cet incident avaient été partagées en ligne par des passants.

Sur cette base, la police de la zone CARMA a pu identifier plusieurs personnes. Le supporter de Genk, qui a porté les coups au Liégeois, fait partie des personnes verbalisées.

Concernant les sanctions, les violations de la loi football entraîneront au moins une amende et éventuellement une interdiction temporaire de stade. Les procès-verbaux pour coups et blessures et dommages suivront, eux, la voie judiciaire habituelle.