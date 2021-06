VIDÉO | Plus vrais que nature, les dinos seront partout à Bruxelles cet été

Musée des Sciences naturelles, exposition sur le plateau du Heysel et désormais à Tour & Taxis, les fans de dinosaures sont gâtés cet été.

Décidément, ils ont beau avoir disparu il y a un long moment maintenant, les dinosaures ont la cote en cette année 2021.

Alors qu’une première exposition leur est dédiée sur le plateau du Heysel (et qu’elle vient d’être prolongée jusqu’au 31 août) et que le musée des Sciences naturelles leur consacre un large espace, c’est une nouvelle exposition qui s’est ouverte ce mercredi du côté de Tour & Taxis.

L’exposition Dinos Alive propose de découvrir cette fois des robots animés plus vrais que nature. «De quoi émerveiller les adultes et écarquiller sans peine les pupilles des plus petits», promettent d’ailleurs les organisateurs.

Toucher les dinosaures

«Grâce au volet immersif de l’exposition et à la réalité augmentée interactive, les visiteurs pourront littéralement toucher les dinosaures et interagir avec eux», complète Mario Iacapo, CEO d’Exhibition Hub, le concepteur de l’exposition.

Au total, ce sont 80 dinosaures XXL, dans cinq salles et sur plus de 4 500 m2 d’exposition qui attendent les visiteurs dans les halls de Tour & Taxis.

Si l’expérience du Heysel nous avait déjà impressionnée, cette dernière est encore plus immersive et impressionnante grâce aux petits mouvements de ces redoutables carnivores.

L’événement de Tour & Taxis devait être couplé avec l’ouverture de la plus grande expo photo en plein air d’Europe. À cause du Covid, cette dernière a toutefois pris un peu de retard et elle ne sera pas accessible avant la fin de la semaine prochaine.

Dinos Alive, du lundi au dimanche, de 10h à 18h à Tour & Taxis. 11 euros/enfant, 13,50 euros/adulte