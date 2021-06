Alerte: comment se protéger du SMS qui installe le virus FluBot

La montée en puissance du phishing

En marge de ces vagues de SMS frauduleux, le phishing continue lui aussi de faire des ravages. Cette méthode d’arnaque se diffuse par mail, par WhatsApp, par Messenger, par SMS ou encore par appel téléphonique. La tentative de phishing usurpe l’identité d’un proche, d’un contact, d’une institution, d’une banque ou encore d’une marque pour vous inciter à livrer des informations confidentielles (informations bancaires, numéro de carte de crédit, etc). Dans certains scénarios, l’escroc vous demande par téléphone d’insérer votre carte bancaire dans le lecteur de la banque. A distance, il profite de ces infos confidentielles pour se connecter à vos comptes. Il est heureusement possible de se protéger du phishinget de l’arnaque par email.