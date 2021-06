Covid-19: le seuil des 800 contaminations par jour atteint… 5 mois plus tard qu’espéré

Entre le 6 et le 12 juin, 764 nouvelles contaminations au coronavirus ont été dépistées en moyenne par jour. AFP (Illustration)

Si la Belgique se réjouit ce mercredi d’être repassé sous la barre symbolique des 800 infections «Covid», par jour et en moyenne, atteindre cet objectif n’a pas été une mince affaire.

C’est le chiffre «Covid» du jour: la Belgique enregistre moins de 800 contaminations par jour en moyenne.

Considéré fin d’année passée comme un des trois objectifs à égaler avant d’évoquer un déconfinement plus important - les autorités n’ont finalement pas attendu pour appliquer leur plan «plein air» -, le seuil d’infections a donc été atteint entre le 6 et le 12 juin, avec 764 infections au coronavirus dépistées en moyenne chaque jour. Soit une baisse de 42% par rapport à la semaine précédente.

Symbolique, le cap franchi ce mercredi l’est d’autant plus que, selon les statistiques officielles publiées par Sciensano, la Belgique n’était plus passée sous cette moyenne journalière (800) depuis le 10 septembre 2020. En comparaison, le 28 octobre, le pays enregistrait sa moyenne la plus importante avec 16.158 cas «Covid» quotidiens.

Reste que le seuil atteint ce mercredi nous renvoie également plus de 5 mois en arrière. À l’époque, l’Institut de santé publique, qui n’avait notamment pas pris en compte la 3e vague, avait estimé que le seuil des 800 cas par jour serait atteint… à la fin du mois de décembre.

Le 05 juin dernier, la Belgique avait de nouveau atteint le cap des 75 nouvelles admissions, en moyenne chaque jour. Ce qui n’était plus arrivé depuis le 02 octobre 2020.

Enfin, le taux de positivité, soit le pourcentage de tests positifs parmi l’ensemble des tests effectués, est également de nouveau inférieur à 3% depuis le 05 juin. Ce qui n’avait plus été observé chez nous depuis le 09 septembre 2020.