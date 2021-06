Le personnel hospitalier manifestera sur la Grand-Place de Mons ce jeudi 17 juin

Les travailleurs du secteur se sentent méprisés après avoir été mis sous pression lors de la crise sanitaire.

Les travailleurs des hôpitaux de la région du Centre, de Mons, de Tournai et du Brabant Wallon se rassembleront le 17 juin à 10 h 00 sur la Grand-Place de Mons afin d’y exprimer leur mécontentement quant à l’absence de mesures significatives pour leur secteur.

Le Setca a indiqué dans un communiqué que le préavis de grève déposé en front commun syndical le 4 juin 2021 arrive à échéance le jeudi 17. «Il apparait qu’aucune avancée ni engagements significatifs n’ont été réellement enregistrés sur le terrain», a indiqué le syndicat.

«Depuis 15 mois, vague après vague, le personnel hospitalier a dû gérer l’ingérable, supporter l’insupportable et garantir une prise en charge de qualité et humaine de la population et, dès qu’une éclaircie est apparue, les impératifs économiques et médicaux ont maintenu une pression énorme sur le personnel pour rattraper ce qui n’a pas pu être fait, voire récupérer les recettes perdues lors du report des prestations».

Utilisation du Fonds Blouses Blanches «catastrophique»

Le syndicat a encore souligné qu’il «semble que l’utilisation des moyens du Fonds Blouses Blanches soit catastrophique: très peu d’emplois réellement utiles à l’amélioration structurelle des conditions de travail; des justifications de dépenses totalement hors propos pour 2020; une absence totale d’anticipation, notamment en matière de recherche de candidats à l’embauche… À la mi-2021, aucune mobilisation des moyens de ce fonds n’a été mise en œuvre pour l’année en cours.»

«Nous faisons l’amer constat d’un personnel hospitalier de moins en moins applaudi ou valorisé dans son investissement démesuré pour combattre la pandémie, et qui doit en plus faire face à une agressivité accrue de la part des patients et familles», a conclu le Setca.