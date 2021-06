Les premiers ratés de l’application covid belge qui permettra de voyager cet été

Le QR téléchargé via l’application belge CovidSafe aidera les Belges à se déplacer plus facilement en Europe à partir du 1er juillet 2021. BELGA

Le pass sanitaire belge du coronavirus cafouille dans ses premières heures, victime de son succès.

À peine lancée et déjà embouteillée. Disponible depuis ce 16 juin 2021 sur iPhone et Android, l’application officielle belge CovidSafe est victime de son succès. Il est compliqué voire impossible de récupérer sur son smartphone ses certificats covid (vaccination, test, rétablissement). «Login via CSAM/FAS n’est pas disponible pour le moment. Nous travaillons sur une solution. Veuillez réessayer plus tard.»

Concrètement, ça bloque aux niveaux des sites appelés à vérifier votre identité (eHealth, itsme).

Beaucoup de Belges essaient visiblement de télécharger leurs certifications dans l’application. Résultat, c’est l’embouteillage et le blocage. Captures d’écran

Un autre petit bug temporaire touche spécifiquement la version Android de l’application qui vous vous permettra de voyager plus facilement en Europe à partir du 1er juillet 2021. Il est pour l’instant impossible de trouver Covidsafe via le moteur de recherche du magasin d’applications Google Play Store.

Voicile lien directqui vous autorisera à télécharger l’«app» sur votre appareil mobile Android.