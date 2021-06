VIDÉO | L’hommage de Laeticia Hallyday à Johnny pour ses 78 ans

Le 15 juin, Johnny Hallyday aurait dû fêter ses 78 ans. Laeticia Hallyday a rendu hommage sur Instagram à celui qui a partagé sa vie pendant plus de 20 ans.

Ce 15 juin 2021, Johnny Hallyday aurait eu 78 ans. Un anniversaire que Laeticia Hallyday n’aurait certainement pas oublié. Elle a partagé une vidéo sur son compte Instagram pour l’occasion. On y voit Laeticia, accompagnée de ses filles Jade et Joy, sur une plage de Californie, sur fond de «Je te promets».

La veuve du chanteur décédé le 5 décembre 2017 a également partagé une photo de Johnny et elle, accompagnée d’un émouvant hommage. «Comme les autres, cela ne l’a jamais été. Combien de souvenirs, de fêtes, de musique et d’amour le 15 juin pour te célébrer. Les larmes mêlées de joie aujourd’hui dans un ciel pur, une étoile brillera plus que les autres au firmament. Elle éclairera les cœurs de millions de personnes au même instant et les nôtres en particulier. Elle nous rappellera que tu es bien là, avec nous, pour l’éternité. Joyeux Anniversaire mon amour. Je t’aime pour toujours».

Johnny et Laeticia Hallyday ont été mariés pendant près de 22 ans. Il s’agit de la plus longue union du chanteur.

En 2020, Laeticia a refait sa vie avec l’acteur et le réalisateur français Jalil Lespert.