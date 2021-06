L’équipe nationale décolle vers le Danemark pour son deuxième match de poule de l’Euro, jeudi à 18h.

Les Diables Rouges sont en route pour Copenhague. Bonne surprise pour l’équipe : Jan Vertonghen et Kevin De Bruyne font également le voyage. Les Diables Rouges quittent ce matin le camp d’entraînement de Tubize. Demain, ils joueront leur deuxième match de groupe au Danemark. Plus tard dans la journée, l’entraîneur Martínez et Romelu Lukaku s’adresseront à la presse.