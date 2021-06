Metallica à l’affiche de Rock Werchter 2022

James Hetfield (gauche) et ses potes de Metallica enflammeront une nouvelle Werchter. AFP

Metallica sera à l’affiche de Rock Werchter 2022, annoncent mercredi les organisateurs. Le groupe de metal sera sur scène le vendredi 1er juillet.

«De cette première fois en 1993 à leur dernière venue au festival en 2014, ils sont toujours impressionnants, toujours débordants d’énergie, jouant toujours avec le plus grand dévouement. Metallica est le meilleur groupe de metal au monde», souligne l’organisation.

Annulé cet été en raison des mesures sanitaires, Rock Werchter reviendra l’année prochaine, du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet. Pearl Jam sera en tête d’affiche le jour de l’ouverture du festival.

Malgré l’annulation de l’édition 2021, une version alternative du festival musical a été mise en place, mettant principalement à l’honneur des artistes belges et néerlandais. Durant tout le mois de juillet, Werchter Parklife organisera ainsi quatre concerts par semaine (chaque jeudi, vendredi, samedi et dimanche), chacun pouvant accueillir un maximum de 2.500 visiteurs.

Outre Rock Werchter, les festivals d’un jour TW Classic et Werchter Boutique ont aussi été annulés cette année. Pour TW Classic 2022, le groupe de rock australien Nick Cave and the Bad Seeds est annoncé en tête d’affiche le 25 juin. Une deuxième journée de festival devrait s’ajouter. Quant à Werchter Boutique, aucune autre date n’a encore été divulguée.

Les tickets pour Rock Werchter seront mis en vente le 23 juin prochain.