«Personne ne peut embêter cette équipe», «ces Bleus ne sont pas normaux»: les réactions de la presse française

Après sa victoire sur l’Allemagne et son Euro lancé de belle manière, les Bleus ont été encensés par la presse nationale

Une victoire de la France est souvent synonyme d’éloges. Mardi soir, l’équipe de Didier Deschamps s’est défaite avec beaucoup d’abnégation de l’Allemagne et a envoyé un message fort à ses concurrents dans cet Euro. La presse française n’a pas manqué de souligner l’exploit.

Des Bleus injouables

«Cette équipe de France si fournie en talents divers que les enfants de l’Hexagone ne savent plus quel poster afficher pour tapisser leur chambre», peut-on lire dans les lignes de SoFoot. «Car peu importe que leur pragmatisme froid les pousse à pratiquer un jeu de possession ou à évoluer en contre, le résultat est le même: ces Bleus sont quasiment injouables, même pour les meilleures formations»

Ces Bleus nouveaux génération sont obnubilés par une seule chose: gagner à tout prix. Cela tombe bien, ils ne savent faire que ça.

Pour Le Monde, «la France a franchi son premier sommet de l’Euro». Le quotidien évoque une «victoire méritée, et déjà prometteuse», mais conserve les pieds sur terrre. La route sera encore longue pour les Bleus, malgré un statut de favori clamé haut et fort. «Ces Bleus ont impressionné», poursuit le Monde, «sur la pelouse habituelle du Bayern Munich et devant quelque 14 000 spectateurs». Le quotidien met en avant une belle entame de cet Euro 2021, où celle au Mondial 2018 - remporté par la France - avait laissé circonspect. Le Point titre «l’Equipe de France a soigné ses débuts» et parle d’un «match maîtrisé» et d’une «partie rondement menée».

«Ce sera comme ça jusqu’au bout»

Le Figaro a encensé ses Bleus. «Dans l’entre-jeu, Paul Pogba a été magistral, Adrien Rabiot tient son match référence en équipe de France et l’aspirateur à ballons N’Golo Kanté a fait ce qu’il sait faire de mieux, colmater les brèches et harceler l’adversaire. Que dire enfin du duo Kimpembe-Varane sur lequel les vagues allemandes se sont fracassées toute la soirée.»

RMC Sport et ses chroniqueurs n’ont pas tari d’éloges non plus sur la bande à DD. Chroniqueur dans le Talk Sport de la chaîne, Daniel Riolo s’est enthousiasmé, comme tout l’hexagone de cette victoire: «On a écrasé l’Allemagne 1-0 dans un style pur France, et je pense que ce sera comme ça jusqu’au bout. Je ne vois pas qui peut embêter cette équipe. C’est beaucoup trop fort, solide, rigoureux. Tout est là».