AS Eupen: Kristoffer Andersen entraîneur adjoint, Manel Exposito vers Udinese

Ça bouge du côté de l’AS Eupen, où le T2 de Stefan Krämer est enfin connu: il s’agit de Kristoffer Andersen, un ancien de la maison.

Alors que les joueurs eupenois ont repris le chemin du Kehrweg cette semaine, le club continue de travailler à l’élaboration de son staff.

Le coach principal Stefan Krämer peut d’ores et déjà compter sur le T3 et entraîneur de gardien Javier Ruiz, qui signe son retour à Eupen.

Ce mercredi, il nous revient que le T2 a été choisi ce mardi. Et c’est un nom avec un fort ancrage local qui rejoint le staff frontalier puisque Kristoffer Andersen est l’heureux élu.

Le fils de l’ex-international danois Henrik Andersen a aujourd’hui 35 ans et a mis un terme à sa carrière de joueur en 2019, après six ans au Fortuna Cologne.

Formé au FC et à l’AS Eupen, mais aussi à Anderlecht et au Standard, le défensif Kristoffer Andersen a ensuite fait ses débuts en équipe première à l’AS Eupen (2004-2005). Il a ensuite transité par le Brussels, le Borussia Mönchenglabach II, Aalen, Duisbourg, Osnabrück, Ingolstadt, l’Alemannia Aachen et enfin le Fortuna Cologne.

Reconverti entraîneur, il a intégré le staff de l’Alemannia Aachen en 2020. Il passe donc de l’autre côté de la frontière pour relever un nouveau défi, cette fois en Pro League.

Exposito vers l’Italie

Comme déjà révélé dans nos colonnes, Manel Exposito, arrivé en fin de contrat à Eupen, ne devrait finalement pas rejoindre Jordi Condom à Seraing comme escompté. Celui qui fut longtemps T2 à l’AS était proche des Métallos, mais il a reçu une offre pour travailler au club italien d’Udinese.

Analyste pour les Diables pendant cet Euro, il devrait prochainement officialiser son arrivée dans le nord de l’Italie.