La réaction de Paul Pogba à la morsure de Rüdiger: «Je ne vais pas pleurer, il m’a grignoté un peu»

Le Français, homme du match hier soir, revient sur l’accrochage avec le défenseur allemand Antonio Rüdiger

La star française Paul Pogba a déclaré qu’il pardonnait au défenseur allemand de lui avoir grignoté le dos pendant le match de l’Euro 2020 mardis et qu’il ne voulait pas que son ami soit suspendu.

Pogba a protesté auprès de l’arbitre, mais il n’y a pas eu de décision sur le terrain, ni de contrôle VAR.

«Nous sommes des amis, nous nous connaissons depuis longtemps», a déclaré Pogba. «Ce n’était rien d’important. Je pense que vous avez vu les images, c’est fini, cela appartient au passé. Je ne vais pas pleurer pas pour des cartons jaunes ou rouges pour de telles actions. Il m’a grignoté, je pense, un peu. Je l’ai senti, je l’ai dit à l’arbitre, il prend les décisions et il a pris la décision. Il n’a reçu aucun carton et je pense que c’est mieux comme ça. Je ne veux pas qu’il soit suspendu à cause de ça.».

En tout cas, Rüdiger l’avait annoncé, il comptait «jouer sale». Il n’avait pas menti.