Delhaize rappelle des pailles en papier

Delhaize, en collaboration avec l’Afsca, a décidé de retirer de ses rayons les pailles en papier de la marque Delhaize en raison d’un dépassement potentiel de la limite de migration de plomb, signale mercredi la chaîne de supermarchés.

Les produits concernés affichent le code EAN suivant: 5400113650942

C’est à l’occasion d’un contrôle de qualité qu’il a été constaté que la migration de plomb était potentiellement supérieure à la norme européenne, précise l’enseigne.

Les métaux lourds sont des substances toxiques présentes naturellement dans l’environnement ou découlant des activités industrielles. Lorsqu’ils sont absorbés de manière chronique via l’alimentation, ils peuvent entraîner des troubles de santé ou s’accumuler dans l’organisme.

Delhaize demande aux clients qui ont acheté ces pailles de ne pas les utiliser et de les rapporter aux points de vente afin d’être remboursés. Entre-temps la chaîne a déjà retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur.

Plus d’informations au numéro gratuit 0800/95 713.