Le débrief de la 5e journée: La France lance son Euro, Ronaldo sur le toit de l’Europe, Eriksen va bien

Tout ce qu’il faut retenir de cette cinquième journée de l’Euro 2020 compilé en un seul article.

1. La France frappe un grand coup

Dans le choc de cette cinquième journée, les Bleus sont venus à bout du coriace adversaire allemand et envoient un solide message à l’Europe: il faudra compter avec eux cette année encore.

2. Le Portugal émerge, CR7 meilleur buteur de l’histoire de l’Euro

84 minutes. C’est le temps qu’il a fallu aux Portugais pour ouvrir la marque… et finalement s’imposer 3-0 et prendre la tête du groupe de la mort, malgré la victoire de la France. Cristiano Ronaldo s’est offert un doublé, et deux records…

3. Des nouvelles des Diables

Axel Witsel, d’abord, le médian de Dortmund a réussi une revalidation express après sa rupture du tendon d’Achille en janvier. Il sera là pour le deuxième match des Diables. Jan Vertonghen, autre blessé chez les Diables, n’a pas pris part à l’entraînement. Element rassurant: il était le seul dans ce cas.

5. Christian Eriksen va mieux

Le joueur danois l’a fait savoir sur ses réseaux sociaux, après son malaise cardiaque face à la Finlande. Il en a profité pour annoncer à ses fans qu’il se sentait mieux et qu’il encouragerait ses coéquipiers.

