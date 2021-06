CARTES | Covid-19: ce qui a changé dans votre commune entre la 2e et la 3e vague

Si la 2e vague de la pandémie a été difficile à gérer pour bon nombre de communes wallonnes, la situation n’a – semble-t-il – pas été aussi pesante pour ces localités lors de la 3e vague. La preuve en quelques chiffres.

Écrire que la Belgique a mieux géré la 3e vague de la pandémie est un euphémisme. D’abord, parce que la 2e vague a été particulièrement pesante, mais aussi, ensuite, parce que la majorité des localités du Royaume ont mieux géré le rebond de ce printemps. Comparaison sur base des chiffres officiels publiés par l’Institut de santé publique quant au nombre d’infections recensées dans chaque commune.

1 La Wallonie moins touchée lors de la 3e vague

Les chiffres le prouvent: la Wallonie a mieux traversé la 3e vague que la Flandre.

Si les statistiques bruxelloises des deux dernières vagues évoluent très peu pendant les deux dernières vagues - la région représente à chaque fois plus ou moins 12% du total des infections -, il apparaît que la Wallonie a enregistré moins de cas «Covid» pendant la 3e vague (35,1%) que ce n’était le cas lors de la 2e vague (40,8%).

À l’inverse, la Flandre a enregistré encore plus de contaminations (50,8%) au SARS-CoV-2 au printemps dernier (entre le 10/03, date du début annoncé de la 3e vague, et le 09/06, date de la mise en application du plan «plein air») qu’à l’automne (46,1%).

Détail intéressant: le Limbourg, qui a été relativement épargné lors de la 2e vague, a été une des provinces les plus touchées au printemps dernier.

2 Moins de «gros» foyers en Wallonie lors de la 3e vague

Autre point positif pour le sud du pays, Sciensano a recensé moins de «gros» foyers de contagion durant la 3e vague.

En effet, contrairement à la 2e vague qui avait été particulièrement accablante pour de nombreuses communes wallonnes, le printemps a été plus clément.

Pour preuve, les observateurs avaient noté que 17 des 18 communes les plus touchées (proportionnellement) par le Covid-19 entre le 05/10 et le 28/12 étaient francophones. Au printemps, la localité wallonne la plus impactée par le virus (Florennes) ne figure «seulement» qu’à la 9e place des localités qui ont enregistré la plus forte hausse des cas avérés. Signe d’un certain renversement de la tendance.

3 Une 3e vague plus diffuse que la précédente

Enfin, dernier constat: la 2e vague a été plus intense dans la majorité des communes du pays.

Là où la 3e vague a été plus diffuse, avec des pics de contaminations observés à différents moments selon les communes, les scientifiques relèvent un schéma assez similaire à l’automne, avec des infections plus nombreuses durant les 4 à 5 mêmes semaines. Ce qui explique, en partie, la surcharge hospitalière à la même époque.