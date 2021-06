Alice On The Roof soutient les Vestiboutiques de la Croix-Rouge: «Pour les gens comme moi, ce lieu est idéal»

Cette veste à paillettes flashy a tapé dans l’œil d’Alice On The Roof, venue se relooker à la Vestiboutique de Dour. Ugo PETROPOULOS

Se relooker pour moins de 10€ en soutenant la Croix-Rouge et en préservant l’environnement, c’est possible en Vestiboutique. Alice On The Roof est venue montrer l’exemple à Dour.

Une tenue de scène ne doit pas nécessairement valoir des milliers d’euros. Celles qu’Alice On The Roof exhibera peut-être lorsqu’elle retrouvera la scène n’auront pas couté plus de 10€ puisque c’est sur les cintres de la Vestiboutique de Dour que la jeune chanteuse saint-ghislainoise a trouvé son bonheur ce mardi.

Vestiboutiques? Ce sont les magasins de seconde main de la Croix-Rouge où l’on trouve des pièces de vêtement offertes par des particuliers, parfois par des magasins, et qui se vendent à 1 , 3, ou 10€ maximum. Il en existe une centaine en Belgique, gérée par les bénévoles des Maisons Croix-Rouge, les implantations locales de la Croix-Rouge.

Ces boutiques sont essentielles pour la Croix-Rouge puisque les bénéfices retirés de la vente de ces vêtements servent à financer ses activités caritatives et humanitaires, à un niveau local.

Vendre des vêtements pour nourrir des personnes dans le besoin

«À Dour, nous avons une épicerie solidaire déficitaire par défaut puisque nous vendons les denrées la moitié du prix auxquels nous les achetons. Et c’est avec les revenus de la Vestiboutique que nous la finançons», cite en exemple Michel Colmant, président de la Maison Croix-Rouge des Hauts-Pays (Dour, Hensies, Quiévrain, Honnelles).

Ugo PETROPOULOS Mais voilà, cette activité essentielle a été sérieusement perturbée par la crise Covid: «nous avons subi 12 semaines de fermeture en 2020 et 4 semaines en 2021», déplore Ophélie Vansteenhuyse, référente de l’activité Vestiboutique à la Croix-Rouge de Belgique. Problématique car, dans le même temps, la Croix-Rouge n’a jamais été autant sollicitée par des personnes en détresse.

Alors, pour relancer l’activité Vestiboutique, la Croix-Rouge a initié une campagne durant tout ce mois de juin pour mettre en valeur ces lieux et c’est dans ce cadre qu’elle a fait appel à Alice On The Roof, qui vient prêter son image.

Concilier addiction au shopping, portefeuille et environnement

Un partenariat logique, Alice étant une amatrice de la seconde main: «je fréquente beaucoup de friperies, mais quand je suis à Bruxelles. Dans les villages, je n’ai pas ce réflexe-là et c’est pour ça que je suis contente de mettre en lumière les vestiboutiques aujourd’hui. En région, on a moins l’automatisme de se rendre dans des ressourceries», explique celle qui soutient également la ressourcerie «l’Envol» à Soignies.

Et la chanteuse n’est pas venue à Dour pour rien: «je découvre une petite pépite de boutique déjà très attrayante, très bien agencée, où j’ai repéré plein de pièces très intéressantes pour mon dressing et pour le portefeuille!»

Alice On The Roof, fan de fripes, a trouvé son bonheur à la Vestiboutique de Dour. Ugo PETROPOULOS

Outre l’aspect bonnes affaires, la Vestiboutique permet à l’artiste d’assouvir ses pulsions shopping tout en respectant l’environnement.

«Je suis une shopping addict. Le mouvement minimaliste, soit avoir très peu de vêtements que l’on porte tout le temps, c’est très chouette, mais je n’arrive pas à faire ça! Mais en même temps, j’ai bien conscience qu’on ne peut plus consommer comme avant et qu’il faut se détacher de la fast fashion. Donc pour les gens comme moi, ce lieu est idéal. De plus, c’est tenu par des bénévoles formidables.»

Avec Alice On The Roof en tant qu’ambassadrice, la Croix-Rouge espère renouveler le public de ses Vestiboutiques et y attirer ceux qui avaient manifesté leur volonté de consommer local et durable durant le confinement. Quant à la chanteuse, elle a trouvé de nouvelles adresses pour éblouir ses fans.

vestiboutiques.croix-rouge.be