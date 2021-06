Les douaniers menacent d’actions dans les aéroports lors des départs en vacances

Les douaniers rejettent unanimement le protocole proposé par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem et les actions de protestation des douaniers vont dès lors reprendre, prévient mardi le front commun syndical du SPF Finances.

Le préavis en la matière a en effet été réactivé et d’importantes actions sont déjà prévues pour la fin juin et début juillet, notamment dans les aéroports, met en garde le syndicat chrétien.

Plusieurs actions de protestation des douaniers avaient eu lieu début mai, notamment à Martelange, à la frontière luxembourgeoise, à Havay, à la frontière française et à Brussels Airport.

Dans la foulée, le ministre des Finances et les responsables de la Douane avaient rencontré les représentants du personnel le 10 mai dernier. Les organisations syndicales avaient alors décidé de suspendre le préavis d’action le temps de consulter leurs bases.

Les conclusions de cette consultation sont tombées mardi: les douaniers ont rejeté le protocole relatif aux négociations menées au sein du Comité de Secteur II - Finances. Ils ne constatent que «de rares et minimes avancées, des promesses vagues, partielles, orientées et sans aucun agenda» de la part du ministre.

CGSP AMiO, CSC Services Publics, SLFP-Finances et UNSP - Secteur Finances demandent des recrutements supplémentaires pour que la douane puisse assurer toutes ses missions. «C’est notre principale demande: depuis quinze ans, nous sommes confrontés à des coupes linéaires», situe Johan Lippens, de l’ACV, pendant flamand de la CSC. «Mais une fois de plus, cette pénurie structurelle de personnel n’est pas abordée. Ce n’est que pour faire fonctionner les nouveaux scanners que du nouveau personnel viendra.»

Les représentants des travailleurs plaident aussi pour le maintien et le renforcement des services sur tout le territoire, la priorité à la vaccination contre le Covid-19 et une rémunération à la hauteur du travail effectué, des efforts consentis et des risques encourus. En ce qui concerne les pensions, ces organisations souhaitent la régularisation et la prise en compte de la pénibilité de la profession de douanier. Les syndicats veulent également la fin de tous les petits problèmes opérationnels et un horaire de travail qui respecte les agents.

«Mais les propositions du ministre sont loin, très loin de couvrir ces demandes. Les douaniers ne se sentent ni entendus ni soutenus par le ministre et leur hiérarchie», déplore le front commun, qui dit ne plus pouvoir garantir la paix sociale au sein des services douaniers. «Nous le regrettons, mais le ministre et le gouvernement ne laissent pas d’autres alternatives aux agents.»

Il ne fait plus de doute que le mouvement de grogne de la douane va s’amplifier et touchera inévitablement la population en cette période estivale et le monde économique, mettent en garde les syndicats.

De nouvelles actions auront lieu à la fin de ce mois et au début juillet. Le front commun n’a pas encore annoncé quand et où exactement elles auront lieu. Des actions dans les aéroports sont possibles.