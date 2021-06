Social: dialogue de sourds chez GlaxoSmithKline

Après une semaine d’actions des syndicats contre la décision de non-reconduction de la Convention collective de travail (CCT) 90, la direction de GlaxoSmithKline (GSK) a indiqué avoir participé à une réunion, mardi, pour discuter du plan de bonus 2021 et tenter de trouver une solution à la situation actuelle.

Dans un communiqué, elle regrette cependant ne pas avoir pu présenter sa proposition, la réunion ayant été interrompue par les délégués syndicaux. Côté FGTB, on parle de tentative de discréditer les représentants des travailleurs et on annonce un durcissement des actions dès mercredi matin.

Un bâtiment bloqué chaque jour

Les actions de protestation des travailleurs consistent, depuis une semaine, à bloquer un bâtiment chaque jour pour demander à la direction de revenir en arrière sur la non-reconduction de la CCT 90, qui concerne l’octroi de bonus aux ouvriers et salariés. La direction de GSK, elle, veut harmoniser ce système pour toutes les catégories de travailleurs.

«Les discussions interrompues par les délégués syndicaux»

«La réunion offrait l’opportunité de débattre d’une nouvelle proposition qui prendrait en considération les réactions des membres du personnel, d’une part, et qui viserait, d’autre part, à atténuer l’impact des changements proposés sur le montant net perçu par les collaborateurs. La direction de GSK n’a cependant pas eu l’occasion de présenter cette proposition puisque les discussions ont très rapidement été interrompues par les délégués syndicaux: ceux-ci ont en effet refusé de discuter de solutions concernant le plan de bonus si la direction ne donnait pas son accord préalable sur le paiement de la semaine de grève qui a débuté mercredi dernier», explique-t-elle dans un communiqué.

L’entreprise dit regretter cette attitude et, tout en se disant toujours ouverte au dialogue, demande aux organisations syndicales de mettre fin à leurs actions qui ont un impact majeur sur les activités de production de plusieurs vaccins.

«La direction tente de nous discréditer»

Côté FGTB, le délégué principal Imdat Gunes confirme avoir voulu discuter mardi des salaires durant la grève: le blocage par bâtiment permet de préserver les travailleurs mais fait que les représentants syndicaux sont mobilisés par ce mouvement depuis une semaine.

«La direction ne veut pas entendre cela et elle tente de nous discréditer. Alors que le mandat donné par les travailleurs est clair: on nous demande de récupérer la CCT 90. Comme nous l’avions annoncé, les actions vont se durcir dès mercredi avec le blocage non plus d’un mais de deux bâtiments par jour, et l’organisation rapide d’une assemblée générale, où nous expliquerons ce qui se passe au personnel», prévient Imdat Gunes.