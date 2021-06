The Father, Freaky, 5e set, The Misfits, Villa Caprice, etc.: toutes les sorties cinéma de ce mercredi 16 juin

Des problèmes de mémoire, un coup droit, quelques revers, et un revers de fortune, cette fois: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 16 juin. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de nous croire. Juste de nous lire.

1 The Father

Drame de Florian Zeller. Avec Anthony Hopkins et Olivia Colman. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Cela fait plusieurs années maintenant qu’Anthony a la mémoire qui flanche sévèrement. Sa fille, Anne, se coupe en quatre en attendant de trouver une aide-soignante capable de gérer les humeurs du vieil homme.

Ce qu’on en pense

Le réalisateur nous offre une stupéfiante immersion dans la tête de ce vieux monsieur malade. Un coup de maître d’une grande sensibilité.

La critique complète

2 Freaky

Comédie horrifique de Christopher Landon. Avec Kathryn Newton, Vince Vaughn et Celeste O’Connor (1 h 42).

Ce que ça raconte

Après avoir échangé son corps avec un tueur en série, une jeune fille découvre qu’elle a moins de 24 heures avant que le changement ne devienne permanent.

Ce qu’on en pense

En ne se prenant pas au sérieux, cette comédie horrifique (parfois gore) assume son côté absurde et divertira tous les bons fans de slasher.

La critique complète

3 The Misfits

Film d’action de Renny Harlin. Avec Pierce Brosnan, Jamie Chung et Tim Roth (1 h 34).

Ce que ça raconte

Après avoir été recruté par un groupe de voleurs, le célèbre criminel Richard Pace se retrouve malgré lui dans un nouveau casse.

Ce qu’on en pense

Un film qui ressemble plus à une parodie d’Ocean’s 11 dans lequel rien ne fonctionne. Même l’ancien James Bond, Pierce Brosnan, se demande ce qu’il fait là.

La critique complète

4 5e Set

Drame de Quentin Reynaud. Avec Alex Lutz et Kristin Scott Thomas. Durée: 1 h 53.

Ce que ça raconte

Une ancienne gloire du tennis tente à tout prix de revenir sur le devant de la scène alors qu’il a l’âge de la retraite sportive.

Ce qu’on en pense

L’intérêt du film réside dans la découverte de l’envers du décor du tennis pro et dans les scènes sur le terrain. Le portrait, lui, semble incomplet.

La critique complète

5 Un tour chez ma fille

Comédie d’Éric Lavaine. Avec Josiane Balasko et Mathilde Seigner. Durée: 1 h 28.

Ce que ça raconte

Temporairement sans domicile, Jacqueline trouve refuge chez sa fille, Carole. Plus le séjour va se prolonger, plus ça risque de péter.

Ce qu’on en pense

On reste dans le même ton que le premier, en s’amusant des conflits générationnels et du caractère envahissant de Jacqueline. Sympa mais insipide.

La critique complète

6 Villa Caprice

Thriller psychologique de Bernard Stora. Avec Niels Arestrup, Patrick Bruels et Irène Jacob (1 h 43).

Ce que ça raconte

Un riche homme d’affaires demande l’aide d’un avocat à poignet pour sortir d’une vilaine affaire de corruption.

Ce qu’on en pense

Un thriller psychologique qui vaut surtout par l’affrontement Arestrup-Bruel, mais déçoit par la légereté et la prévisibilité de son scénario.

La critique complète

7 Petite fille

Documentaire de Sébastien Lifshitz (1 h 30).

Ce que ça raconte

Sacha est née dans un corps de garçon mais a toujours su qu’elle était une fille. À sept ans, sa famille l’accepte telle qu’elle est – mais le regard extérieur est fort chargé d’a priori. Sa mère Karine se bat pour changer ça.

Ce qu’on en pense

Habitué à capter l’intimité de minorités sexuelles, Sébastien Lifshitz (Bambi) signe un double portrait mère-enfant bouleversant et débarrassé du superflu. Le premier qui pleure a perdu.

La critique complète

8 Dans la maison

Documentaire de Karima Saïdi (1 h 30).

Ce que ça raconte

Karima Saïdi prolonge son court Aïcha avec un long-métrage documentaire dans lequel elle filme sa mère, atteinte d’Alzheimer, et lui fait raconter son (leur) passé, avant qu’il ne soit trop tard.

Ce qu’on en pense

Un film qui explore, avec pudeur et des choix de mise en scène radicaux (la mère de la réalisatrice n’apparaît que sur des images figées), l’histoire familiale mais aussi une certaine histoire de l’immigration. Beau, mais exigeant.

9 Le dormeur éveillé

Documentaire de Boris Van der Avoort (1 h 14).

Ce que ça raconte

Un cinéaste insomniaque cherche, à travers cet autre docu, les raisons du mal qui le ronge.

Ce qu’on en pense

D’abord de façon assez pragmatique, avant de basculer dans la poésie, voire l’onirisme, voilà un film qui interroge aussi notre rapport à la vie active, peu compatible avec nos besoins en sommeil. Mais il faut suivre, quand même…