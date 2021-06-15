Les calendriers 2021-2022 pour la P1, P2, P3 et P4 en province de Liège sont connus

Le Comité provincial vient d’envoyer les calendriers de la saison 2021-2022 de football pour la P1, P2, P3 et P4 en province de Liège. Découvrez-les ci-après.
Découvrez ci-après les calendriers des équipes premières hommes pour la saison 2021-2022 en province de Liège.
«Nous avons essayé de respecter au maximum les désidérata des clubs mais à l’impossible nul n’est tenu!
Par exemple, lorsqu’un club renseigne plusieurs dates pour jouer, soit à domicile ou à l’extérieur, la grille ne permet pas toujours de satisfaire à l’entièreté de ces requêtes.
De surcroît, c’est impossible de respecter ce type de demande lorsqu’un club a deux équipes premières qui jouent sur le même terrain! Nous devons absolument les mettre en alternance et donc, il y aura forcément une de ces 2 équipes programmées à domicile aux dates demandées!» explique Didier Petitjean, Senior Manager de la province de Liège.
Pour les calendriers des autres catégories (dames, jeunes et réserves pour le jeu à 11/11), ils seront disponibles par E-kickoff et sur le site de l’ACFF à partir de début juillet 2021.
Enfin, pour rappel, le tirage au sort pour la Coupe Provinciale des équipes premières Hommes se déroulera au siège provincial (Business Center de Saive) ce vendredi 18 juin (18h pour les P1/P2 et 18h30 pour les P3/P4).
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(choisissez l’onglet de votre série en bas de document) +++
Voici les premières journées des différentes séries. Elles auront lieu le 29 août 2021.
P1
RFC UN.LA CALAMINE A - R.F.C. JEHAYTOIS A
FC STER FRANCORCHAMPS A - ET. ELSAUTOISE A
KFC WEYWERTZ - E.S.FC. DU GEER A
R.F.C. MALMUNDARIA 1904 A - R.S.C. BEAUFAYS A
R. AUBEL F.C. A - JS FIZOISE A
PONTISSE HERSTAL - R.ENT. RECHAINTOISE A
ET. FAIMES A - U.C.E. DE LIEGE A
R.ALL. MELEN-MICHEROUX A - FCB SPRIMONT B
P2A
R. UNION MOMALLOISE A - R.E.S. TEMPLIERS-NANDRIN A
ENTENTE AMAY A - R.F.C. HANNUTOIS A
RCS XHORISIEN A - E.H. BRAIVES
R. STADE WAREMMIEN F.C. B - RDC COINTE LIEGE A
HUCCORGNE SPORTS - C.S. BURDINNOIS
R.F.C. VYLE-THAROUL - R. OUGREE F.C.
R.C.S. VERLAINE B - R. ALL. CLAVINOISE S.C. A
R.F.C. OUFFET-WARZEE - UNION FLEMALLOISE A
P2B
A.S. HOUTAIN-MILANELLO - S.C. SAIVE A
R. OUPEYE FC A - R.J.S. OLNOISE
F.C. TROIS-FRONTIERES A - M.C.S. SPORT LIEGE
R.S.C. TILFFOIS A - CERCLE SPORTIF VERVIERS A
R. AUBEL F.C. B - R. ESPOIR MINEROIS A
R. ETOILE SP. DALHEMOISE A - FOOTBALL CLUB DE TROOZ A
RACING CLUB VAUX-CHAUDFONTAINE A - A.C. HOMBOURG A
F.C. WARSAGE A - R. ENT. BLEGNYTOISE A
P2C
K.F.C. GRUN-WEISS AMEL A - R.C.S. STAVELOTAIN A
R.A.F. FRANCHIMONTOIS A - R.U.S. 1947 EMMELS
UN. WALHORN - R.F.C. WALLONIA WAIMES
R. BATTICE F.C. A - R.F.C. ROCHERATH
K.F.C. OLYMPIA RECHT - F.C. EUPEN 1963 A
KÖNIGLICHER HONSFELDER S.V. A - R.F.C. SART-LEZ-SPA A
ALLIANCE DES HAUTES FAGNES - R. HERVE F.C. A
R.F.C. HEUSY ROUHEID A - RFC UN. LA CALAMINE B
P3A
UNION FLEMALLOISE B - J.S. HOGNOULOISE A
PATRO-OTHEE F.C. A - F.C. ENTITE WASSEIGES A
R.F.C. HUY B - E.S. WANZE/BAS-OHA B
JS RACOUR - R.F.C. WARNANT B
J.S. FIZOISE B - R. COUTHUIN SPORTS A
SOLIERES SPORT B - R.F.C. VILLERS A
ROYAL FRAITURE SPORTS A - J.S. KEMEXHE CRISNEE
R.R.C. STOCKAY-WARFUSEE B - R. OREYE UNION A
P3B
F.C. JUPILLE A - R.U.S. FERRIERES
R.E.S. TEMPLIERS-NANDRIN B - FC SOUMAGNE A
U.C.E. DE LIEGE B - CS JUPRELLE A
SERAING ATHLETIQUE R.F.C. A - R.S.C. BEAUFAYS B
F.C. TILLEUR A - FC ST-NICOLAS TILLEUR
R. HARZE F.C. A - R. AYWAILLE F.C. B
U.S. GRACE-HOLLOGNE A - RACING ANS MONTEGNEE F.C. A
R. ALLIANCE MELEN-MICHEROUX B - R.C.S. SART TILMAN A
P3C
R. BAELEN F.C. - FC BRESSOUX
JEUNESSE SPORTIVE LIEGEOISE - ET. ELSAUTOISE B
F.C. HERMEE - ENTENTE JEUNESSE FLERON A
A.S. HERMALIENNE A - R. ELAN DALHEM A
UNION ROCLENGE-WONCK A - F.C. HERSTAL B
F.C. WELKENRAEDT A - R. JEUNESSE HACCOURTOISE A
F.C. UNITED RICHELLE B - J.S. VIVEGNIS
F.C. WARSAGE B - R.F.C. CROATIA WANDRE
P3D
R. SPA F.C. A - R. ST. F.C. ANDRIMONT A
XHOFFRAIX - U.S.F.C. ELSENBORN
F.C. ENTENTE PEPINE A - R. SPORTING CLUB LONTZEN A
R. EXC. F.C. LAMBERMONTOIS A - R.F.C. 1924 ST-VITH
RRC TROIS-PONTS - R.F.C. TURKANIA FAYMONVILLE A
CERCLE SPORTIF VERVIERS B - R. ENTENTE RECHAINTOISE B
R.F.C. BUTGENBACH - R.C.S. JALHAYTOIS A
R. CORNESSE F.C. A - R.F.C. DE GOE
P4A
R. MARCHIN SPORT B - R.F.C. JEHAYTOIS B
ENTENTE AMAY B - F.C. ENTITE WASSEIGES B
MERDORP - E.S.F.C. DU GEER B
RFC VILLERS B - PATRO LENSOIS A
BYE - R. COUTHUIN SPORTS B
FUMAL FC - U.S.H. LIMONTOISE B
ETOILE DE FAIMES B - R.F.C. WALLONIA THISNES
R.F.C. HANNUTOIS B - F.C. VAUX-BORSET
P4B
R. OREYE UNION B - PATRO-OTHEE F.C. B
J.S. HOGNOULOISE B - FOOTBALL ACADEMIE D’ENGIS
JSN ALLEUR - U.S. GRACE-HOLLOGNE B
U.S.H. LIMONTOISE A - PATRO LENSOIS B
F.C. TILLEUR B - R.S.C. HANEFFE
UNION HESBIGNONNE - SERAING ATHLETIQUE R.F.C. B
F.C. HORION - JEUNESSES OLEYENNES REUNIES
BYE - R. UNION MOMALLOISE B
P4C
R.U.S. STREE - R.S.C. ANTHISNOIS
BYE - GRUPO DESPORTIVO POULSEUR
RCS XHORISIEN B - R. FRAITURE F.C.
R. SOUGNE-REMOUCH. SP. - R. MARCHIN SPORT A
C.S. D’OCQUIER - R.R.C. HAMOIR B
R. HARZE F.C. B - RENAISSANCE CLUB FONTIN
ROYAL FRAITURE SPORTS B - R. ALL. CLAVINOISE S.C. B
S.C. ONEUTOIS - R.S.C. MODAVE
P4D
R.C.S. SART TILMAN B - R.U.S. GOLD STAR LIEGE
R.F.C. QUEUE-DU-BOIS A - MS HERSTAL MILMORT A
J.S. DU THIER A LIEGE A - R. CLUB VAUX-CHAUDFONTAINE B
R.S.C. TILFFOIS B - J.S. GRIVEGNEE B
R.U.S. MONTAGNARDE - BYE
R. DARING CLUB DE COINTE-LIEGE B - R.J.S. CHENEENNE B
ALL. FEXHE ET SLINS - FRAGNEE A - RACING ANS MONTEGNEE F.C. B
FOOTBALL CLUB CHERATTE A - J.S. PIERREUSE
P4E
R.U.S. JEUNESSE WANDRUZIENNE - BYE
R. OUPEYE FC B - FOOTBALL CLUB CHERATTE B
R. AVENIR FOURON F.C. - ALL. FEXHE ET SLINS - FRAGNEE B
R. JEUNESSE HACCOURTOISE B - R. ELAN DALHEM B
R.U.S. GLONTOISE - UNION ROCLENGE-WONCK B
R. ETOILE SP. DALHEMOISE B - A.S. HERMALIENNE B
C.S. JUPRELLE B - J.S. DU THIER A LIEGE B
MS HERSTAL MILMORT B - F.C. JUPILLE B
P4F
R.F.C. BARCHON - R.F.C. QUEUE-DU-BOIS B
S.C. SAIVE B - R. CORNESSE F.C. B
A.C. SOIRON - R. JEUNESSE MAGNETOISE B
R.J.S. CHENEENNE A - BYE
C.S. BOLLANDOIS B - R. ESPOIR MINEROIS B
J.S. GRIVEGNEE A - FOOTBALL CLUB DE TROOZ B
ENTENTE JEUNESSE FLERON B - F.C. ENTENTE PEPINE B
RFC SOUMAGNE B - R. ENT. BLEGNYTOISE B
P4G
R. UNION LIMBOURG F.C. - R. HERVE F.C. B
R. ST. F.C. ANDRIMONT B - R.F.C. HEUSY ROUHEID B
F.C. TROIS-FRONTIERES B - SRU VERVIERS
R. EXC. F.C. LAMBERMONTOIS B - F.C.E. STEMBERTOISE
CHARNEUX F.C. - C.S. BOLLANDOIS A
F.C. WELKENRAEDT B - R. BATTICE F.C. B
R. JEUNESSE MAGNETOISE A - A.C. HOMBOURG B
BYE - RAF FRANCHIMONT B
P4H
K.F.C. GRUN-WEISS AMEL B - FC STER-FRANCORCHAMPS B
RCS STAVELOTAIN B - S.G. RAPID OUDLER
R.C.S. JALHAYTOIS B - R. SPORTING CLUB LONTZEN B
R.F.C. MALMUNDARIA 1904 B - F.C. CHEVRON
K.F.C. EUPEN 1963 B - R.F.C. TURKANIA FAYMONVILLE B
KÖNIGLICHER HONSFELDER S.V. B - SART LEZ SPA B
F.C. BULLINGEN - C.S. BELLEVAUX-LIGNEUVILLE
BYE - R. SPA F.C. B