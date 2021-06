4 députés écrivent à Biden pour réclamer l’abandon des poursuites contre Assange

Les députés fédéraux François De Smet (DéFI), Malik Ben Achour (PS), Samuel Cogolati (Ecolo) et Nabil Boukili (PTB) ont fait parvenir à l’Ambassade des États-Unis un courrier, que l’agence Belga a pu consulter, dans lequel ils invitent Joe Biden à considérer la situation de Julian Assange.

Ils y plaident pour que les charges retenues contre lui aux États-Unis soient abandonnées, ont-ils annoncé alors que le président américain est en visite en Belgique.

Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange a été arrêté par la police britannique en avril 2019 après avoir passé sept ans reclus à l’ambassade d’Équateur à Londres, où il s’était réfugié alors qu’il était en liberté sous caution. Il craignait une extradition vers les États-Unis ou la Suède, où il a fait l’objet de poursuites pour viol qui ont depuis été abandonnées.

L’Australien, soutenu par nombre d’organisations de défense de la liberté de la presse, risque aux États-Unis 175 ans de prison pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. Les États-Unis lui reprochent d’avoir mis en danger des sources des services américains, accusation qu’il conteste.

Début janvier, la justice britannique a refusé l’extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Les avocats représentant les États-Unis ont toutefois fait appel de cette décision. En attendant, Julian Assange reste en détention.

En février dernier, les quatre députés belges avaient écrit un courrier adressé au gouvernement britannique, l’appelant à mettre fin à la procédure d’extradition en rendant immédiatement la liberté au fondateur de WikiLeaks.

Dans ce nouveau courrier, les députés affirment que «si nous reconnaissons la légitimité des États-Unis à demander l’extradition d’individus ayant enfreint les lois sur la sécurité nationale, il est néanmoins de notre devoir constitutionnel, en tant que députés, de défendre activement les libertés individuelles fondamentales que nous avons été chargés de protéger. (...) À cet égard, nous tenons à réaffirmer avec force que la publication d’informations d’intérêt public est la pierre angulaire de la liberté de la presse. Le public a en effet le droit légitime d’obtenir des informations sur la mauvaise conduite des autorités étatiques. De plus, nous voudrions rappeler que la divulgation d’informations dans l’intérêt public est protégée par le droit international et ne devrait donc pas être criminalisée. (...) En abandonnant les charges retenues contre Julian Assange et en réitérant, une fois de plus, le maintien des droits fondamentaux, dont la liberté d’expression qui leur tient à cœur, les États-Unis d’Amérique sont capables d’envoyer un message fort à ceux qui, aujourd’hui, rejettent tant de valeurs qui nous permettent de vivre ensemble en paix.»