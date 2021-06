Bébé interdit d’accès au centre de vaccination du Heysel: Caterina contrainte de laisser son fils de 3 mois à des inconnus

Laisser son bébé à des inconnus: c’est la mésaventure qu’a vécue une jeune maman uccloise ce 14 juin au centre de vaccination du Heysel. Le personnel de sécurité à l’entrée du site lui a en effet interdit d’y pénétrer avec le bambin de 3 mois. Le papa s’indigne.

C’est une mésaventure dont Caterina aurait bien voulu se passer. Ce lundi 14 juin, la jeune maman se présente devant le centre de vaccination du Heysel pour y honorer son rendez-vous. Mais l’Uccloise n’a pu y pénétrer qu’en abandonnant son bébé de 3 mois à l’entrée.

«Je me suis fait vacciner à Uccle il y a deux semaines», raconte Quentin, son mari, 36 ans. «Tout le personnel d’accueil a été très avenant. Nous sommes rentrés dans le centre ensemble, à nous trois, avec la poussette».

Le personnel d’accueil et de sécurité s’est montré excessivement antipathique, plus que désagréable. On ne laisse pas une mère abandonner son enfant de 3 mois à des inconnus, quand même!

Quand vient son tour, Caterina, 34 ans, ne pense pas une seconde qu’il en ira tout autrement au plus grand centre de vaccination du pays. C’est donc là-bas qu’elle prend rendez-vous plutôt qu’à Uccle, agenda oblige. «Je lui avais dit que je voulais bien garder notre bébé le temps qu’elle y aille. Mais tout s’est si bien passé à Uccle: elle n’a pas imaginé une seconde que la présence de notre enfant poserait problème», relate encore le mari.

Pour que ça ne se reproduise pas

Car à l’entrée, les vigiles sont formels: pas question d’entrer avec le marmot. Son papa s’indigne: «Le personnel d’accueil et de sécurité s’est montré excessivement antipathique, plus que désagréable. Aucune solution n’a été proposée pour garder la poussette ou le bébé le temps que mon épouse reçoive sa piqûre». Dès lors, Caterina n’a que deux options: remettre la piqûre à plus tard «sans savoir quand» ou abandonner son bébé sur le seuil. Elle s’est résolue à la seconde. Non sans angoisse: «Elle a dû laisser le petit à des personnes venues trop tôt et qui patientaient à l’extérieur». Et Quentin de tempêter: «On ne laisse pas une mère abandonner son enfant de 3 mois à des inconnus, quand même!»

Pas toujours facile de rester relax dans un centre de vaccination, même si Quentin l’assure: «le personnel à l’intérieur du Heysel s’est montré extrêmement compréhensif» avec sa femme, inquiète à l’idée d’avoir laissé son bébé aux portes du lieu. BELGA (illustration)

La seule chose que j’ai lue, c’est qu’ils conseillent de venir seul ou, si nécessaire, avec un accompagnant. Ma femme n’a pas besoin d’accompagnant bien sûr. Mais notre bébé si

Heureusement, à l’intérieur, tout se passe comme sur des roulettes. «Voyant son inquiétude, le personne soignant s’est montré à l’écoute et lui a permis de court-circuiter les files. Après l’injection, elle a signé la décharge pour ne pas subir l’observation de 30 minutes pour les effets secondaires», rassure Quentin.

Le mari a évidemment vérifié sur le portail d’info bruxellois sur le coronavirusque le couple n’avait pas loupé une info. «Je n’ai lu aucune contre-indication», précise le trentenaire. «Si ce n’est de venir seul ou, si nécessaire, avec un accompagnant. Ma femme n’a pas besoin d’accompagnant bien sûr. Mais notre bébé si», plaide l’Ucclois. Qui termine: «Je ne sais pas s’il y a eu un dysfonctionnement aujourd’hui au Heysel ou si c’est systématique, mais je déplore ce manque de compréhension. Ça ne peut pas être un comportement normal du personnel d’accueil d’un tel centre. On voulait en parler pour éviter qu’une telle mésaventure ne se reproduise pour d’autres jeunes parents».

Un accompagnant peut entrer au centre de vaccination pour venir en aide à une personne qui en a besoin. Mais selon Quentin, rien n’indiquait sur le site de la Cocom qu’un bébé risquait de rester sur le seuil. BELGA