33°C: des températures très chaudes mercredi et jeudi

Soleil et nuages se partageront le ciel mardi après-midi et les températures pourront grimper jusqu’à 28 degrés en Gaume, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

Le temps restera sec et calme pendant la nuit avant de laisser place à des températures pouvant atteindre jusqu’à 32 degrés en Campine mercredi. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud. Au littoral, une brise de mer de nord s’établira, ramenant de l’air plus frais du large.

La nuit de mercredi à jeudi sera douce et les températures passeront difficilement sous les 20 degrés, surtout dans les grandes villes.

Le ciel devrait se couvrir de quelques nuages partout en cours de journée jeudi et on pourra s’attendre à des averses locales potentiellement orageuses. Le thermomètre affichera jusqu’à 27 degrés à la Côte et 33 degrés en Campine.

Températures élevées et risques d’averses locales persisteront vendredi, surtout à l’ouest.

Le week-end devrait être nuageux, plus frais et présentera un risque d’averses et d’orages.