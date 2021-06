Microsoft prépare la fin de Windows 10 et l’arrivée de Windows 11

La firme américaine va renier une promesse formulée à la sortie de Windows 10 en juillet 2015.

Microsoft est sur le point de remplacer Windows 10 par Windows 11. La firme américaine dévoilera ses plans le 24 juin 2021 à 11 heures. «Join us to see what’s next for Windows», annonce la page web de la présentation en ligne. Traduction: «Rejoignez-nous pour découvrir la suite de Windows».

Si rien n’est officiel, Microsoft sème les indices, de l’horaire (11 heures) à l’ombre (11) qui plane sur l’invitation officielle. Il est peu probable que le colosse de Redmond (USA) fasse tout ce foin pour présenter Sun Valley, la prochaine mise à jour majeure de Windows 10.

La page web qui annonce la présentation en ligne du 24 juin 2021 fait subtilement référence au chiffre 11. Capture d’écran

Windows 10 vu comme un service pérenne

Dans l’esprit de nombreux experts, Microsoft est prêt à abandonner sa promesse de juillet 2015 et partiellement lâcher Windows 10 au profit de Windows 11.

Piqûre de rappel: au lancement de Windows 10 le 29 juillet 2015, l’éditeur promet un changement de philosophie radical. La firme insiste: Windows 10 est à jamais le dernier Windows. Il suffit de payer une fois pour bénéficier d’un OS (operating system) qui évolue et se modernise au gré des mises à jour. Il n’est plus question de pousser les clients à investir dans le nouveau Windows tous les trois à cinq ans. Dans un geste inédit, Microsoft autorise à l’époque la mise à jour de gratuite de Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 vers Windows 10, du 29 juillet 2015 au 28 juillet 2016.

Six ans plus tard, de l’eau a coulé sous les ponts depuis et un autre indice majeur semble annoncer le lancement de Windows 11.

Fin du support en octobre 2025

Sur cette page, Microsoft vient de dater précisément la fin du support de Windows 10 Famille et Windows 10 Pro. Le couperet tombera le 14 octobre 2025, date à laquelle l’éditeur n’assurera plus le développement, l’amélioration et la sécurisation de sa plate-forme.

+ En vidéo, un autre indice de Microsoft: la musique d’accueil de Windows ralentie jusqu’à durer… 11 minutes!

Windows 11 introduirait notamment des changements majeurs de l’interface et une révision en profondeur du magasin d’applications Windows Store. Un mystère entoure également le nom définitif du futur système d’exploitation: Windows One, Windows 365, Windows Series, etc.

