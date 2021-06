Espace: 11 photos époustouflantes prises par Thomas Pesquet depuis l’ISS

Avec ces clichés, l’astronaute français Thomas Pesquet fait sans doute rêver ceux qui espèrent, un jour, se retrouver la tête dans les étoiles.

Le 23 avril dernier, Thomas Pesquet a débuté une nouvelle mission de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Sa deuxième, après celle de 2016.

Durant son temps libre, l’astronaute a pris l’habitude de photographier la Terre et de partager ses photos sur les réseaux sociaux. Un véritable succès.

Plus de 2,5 millions d’abonnés sur Facebook, plus d’un million sur Twitter et environ 1,8 million sur Instagram. Sur Flickr, réseau dédié à la photographie, on peut revoir facilement et en bonne qualité les 5.400 clichés partagés par l’homme de l’espace.

Côtes paradisiaques, reliefs escarpés, villes plongées dans la nuit: la Terre aperçue à environ 400 km d’altitude offre un spectacle magistral.

Voici quelques clichés, parmi les derniers du spationaute, qui vous font vous sentir tout petit.

Burro Peak (Nouveau-Mexique, USA)

La Réunion (France)

Rome (Italie)

Istanbul (Turquie)

Lac Baïkal (Sibérie)

Ville dans le désert de Gobi (Chine)

Embouchure de la Betsiboka (Madagascar)

Paysage australien

Rivière Kisigo (Tanzanie)

Thomas Pesquet n’a pas oublié la fête des mères, avec ce décor en forme de cœur (Égypte)

Uluru (Australie)