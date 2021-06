EURO 2020 | Belgique - Danemark: faites votre compo

Mettez-vous dans la peau de Roberto Martinez pour le deuxième match des Diables dans cet Euro 2020.

Dans deux jours, la Belgique rencontre le Danemark pour leur deuxième match dans le tournoi. Après leur plantureuse victoire 3-0 face à la Russie, les hommes de Roberto Martinez vont vouloir confirmer face à une équipe danoise amputée de Christian Eriksen.

Roberto Martinez ne devrait pas bouleverser son onze victorieux. Hormis Castagne, blessé et out jusqu’à la fin de l’EURO, qui sera remplacé par Thomas Meunier, et Vertonghen incertain, l’équipe ne comportera probablement que peu de surprise, même si De Bruyne et Witsel auront vraisemblablement le droit à quelques minutes dans ce match.

