DIRECT | L’Espagne mise sur Morata et le jeune Pedri contre la Suède

Pour son premier match de l’Euro, lundi contre la Suède, l’Espagne mise sur la fiabilité de l’attaquant de la Juventus Turin Alvaro Morata et la fougue du jeune milieu de terrain de Barcelone Pedri.

LE DIRECT

D’après les compositions d’équipes dévoilées par les deux sélections sur Twitter, Luis Enrique a choisi de titulariser les jeunes Dani Olmo (23 ans) et Ferran Torres (21 ans) avec l’expérimenté Morata (28 ans) en attaque.

Le sélectionneur espagnol a aussi réservé une petite surprise: il a décidé de lancer le jeune Pedri (18 ans) pour sa première grande compétition internationale, accompagné des expérimentés Rodri et Koke au milieu de terrain.

En défense, le Franco-Espagnol Aymeric Laporte va à nouveau former la charnière centrale avec Pau Torres. Ils seront flanqués de Jordi Alba, capitaine de substitution en l’absence de son coéquipier de club Sergio Busquets (à l’isolement à cause du Covid-19), et de Marcos Llorente.

Et malgré les interrogations de dernière minute, c’est bien le gardien de l’Athletic Bilbao Unai Simon qui défendra les cages de la Roja lundi soir.

Les Suédois, pour leur part, n’ont pas réservé de surprise: c’est l’attaquant de Krasnodar Marcus Berg qui accompagnera Alexander Isak à la pointe de l’attaque.

Pour le reste, le sélectionneur suédois Janne Andersson a fait dans le classique pour cette entrée dans la compétition, étant limité dans ses choix après les cas positifs au Covid-19 de Dejan Kulusevski et de Mattias Svanberg la semaine dernière.

Le match débute à 21h.