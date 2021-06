64 logements passifs pour les revenus modestes en bordure du Pajottenland

Le projet Erasme, c’est 64 logements passifs à Anderlecht. Ces deux immeubles en bordure de Pajottenland sont destinés uniquement aux ménages qui rentrent dans les conditions du Fonds du Logement.

Le Fonds du Logement et la Commune d’Anderlecht ont inauguré ce lundi 14 juin 64 logements passifs à un jet de pierre de l’hôpital Erasme, en bordure du Pajottenland.

Le projet se situe allée des Perce-Neige. Il se compose de deux immeubles de 22 et 42 logements, séparés par une promenade. Il s’intègre dans le complexe «Erasmus Garden». D’après le Fonds, «la mixité sociale fera partie intégrante du projet avec des résidences pour étudiants, des commerces, deux aires de jeux, une maison de repos, des bureaux, un parc public et un potager collectif». Une fresque signée Deeko embellit un des deux bâtiments.

L’intérêt du projet Erasme est qu’il propose ses 64 logements et 52 parkings à prix coûtant, avec une TVA à 6%. «Ils sont destinés exclusivement aux ménages relevant des conditions d’accessibilité aux crédits du Fonds, soit des ménages à revenus faibles, modestes et moyens», précise le communiqué. Prix: de 136.000€ (studio) à 325.000€ (4 chambres). «98% des logements sont en cours d’achat».

Prêts avantageux

82% des logements seront acquis grâce à un crédit hypothécaire du Fonds du Logement. Son taux fixe varie de 1,7% à 2,5%, pour une durée de 30 ans maximum et pour une quotité pouvant atteindre jusqu’à 120% de la valeur du bien. Les ménages acquéreurs peuvent aussi différer jusqu’à 30% du prix de vente.

Outre le projet Erasme, le Fonds vient d’attribuer le marché pour le Quartier des Trèfles, lui aussi à Anderlecht, qui comptera 466 logements. Un ensemble de 85 logements, destinés à la location et à l’acquisition a par ailleurs été construit. Et 93 logements sont en cours de réalisation, au croisement des rues Birmingham et James Ensor et de l’avenue Malherbe.