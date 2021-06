Championnats de Belgique du contre-la-montre: pour Campenaerts, les favoris sont Lampaert, Evenepoel et Van Wilder

Victor Campenaerts reprendra la compétition mercredi à Ingelmunster pour les championnats de Belgique du contre-la-montre.

Le détenteur du record de l’heure, âgé de 29 ans, avait abandonné au Tour de Belgique la semaine passée, après la première étape. Il a été pris de fortes crampes à 6 kilomètres de l’arrivée à Maarkedal et a souffert du genou, au même endroit que lors du précédent Giro. Victor Campenaerts a fait savoir qu’il abordait ces championnats de Belgique mercredi comme un entraînement et qu’il ne fallait certainement pas le compter parmi les favoris.

«Cela va mieux avec mon genou. Cette première étape du Tour de Belgique a été très intense. Je suis allé beaucoup trop loin. Si je voulais jouer un rôle dans le contre-la-montre qui suivait, il fallait que je m’échauffe. J’ai senti que mon tendon, situé au bas du genou, était très sensible et réagissait à mes efforts de la veille. Nous n’avons pris aucun risque et j’ai décidé de me retirer de l’épreuve. J’ai en effet encore quelques objectifs cette saison et je ne veux pas les hypothéquer», explique Victor Campenaerts.

Le détenteur du record de l’heure sera tout de même au départ du contre-la-montre mercredi dans le cadre des championnats de Belgique. Il avait été sacré en 2016 (Mol-Postel) et en 2018 (Anzegem). «J’ai déjà pu m’entraîner légèrement. Mais je ne peux prétendre à aucun rôle mercredi. Je pars sans ambition, soyons clairs. Cette saison, contrairement aux autres années, je n’ai pas tellement roulé en contre-la-montre. Dans les circonstances actuelles, il ne faut pas me pointer comme favori. Ce statut revient plutôt à Yves Lampaert, Remco Evenepoel et Ilan Van Wilder. Je veux voir ce contre-la-montre comme un entraînement en prévision de dimanche prochain et les championnats sur route», conclut le cycliste.