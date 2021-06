Nager dans les carrières du Tournaisis est interdit et… dangereux

Pas mal de choses effleurent à la surface des carrières quand ce ne sont pas des rochers, cela peut être des racines recouvertes d’algues… Gare à celui qui plonge et risque de s’y cogner la tête. ÉdA

Chaque année à pareille époque, la Ville de Tournai rappelle l’interdiction de nager dans les carrières immergées, même si cela peut être tentant. Et même si les dangers ne sont pas toujours ceux que l’on croit…

Il est généralement d’autant plus illicite de faire trempette dans les carrières de la région que la plupart de ces sites ne sont généralement pas accessibles au public ou sont réservés à des pêcheurs ou à des plongeurs qui disposent des autorisations pour pratiquer leurs activités.

Les hommes-grenouilles, sportifs ou professionnels, sondent très régulièrement les profondeurs de ces plans d’eau – qui peuvent descendre jusqu’à plus de 40 m sous la surface, pour certains d’entre eux – et ils disposent d’un équipement adapté pour s’y aventurer. Ils ont en outre reçu une formation spécifique dans un milieu sécurisé avant de pouvoir s’adonner aux joies des pérégrinations subaquatiques.

Ceux-ci apprennent également les bons gestes à poser pour préserver le milieu et éviter toute forme de pollution de l’environnement. C’est une raison de plus qui incite les autorités à en limiter l’accès.

Gare au franchissement de la thermocline

Les risques qui guettent le nageur dans ce type de milieu sont multiples.

À commencer par la température de l’eau qui chute très rapidement et voisine invariablement les 5 ou 6 degrés une fois la thermocline franchie. C’est le nom donné à cette zone de transition thermique rapide entre les eaux en surface et les eaux plus profondes.

Imaginez qu’après avoir pris la température extérieure avec un mercure qui frise les 30 degrés, vous décidiez d’effectuer un petit plongeon dans la carrière la plus proche ou l’eau de surface pourrait dépasser les 23, 24, voire même les 25 degrés Celsius. Vous descendrez très rapidement dans une eau dépassant à peine 6 degrés celsius.: c’est l’hydrocution assurée. Soit une mort subite provoquée par un arrêt cardiaque et non pas par noyade

Attention, les rochers peuvent effleurer la surface

Autre source de danger potentiel: les parois rocheuses sont très souvent tapissées de moules (zébrées) dont les coques peuvent être particulièrement tranchantes. Des rochers sont souvent invisibles depuis la surface… ÉdA

Au risque de se cogner contre une roche en sautant, s’ajoutent alors les possibilités de coupures en remontant sur la terre ferme. En nageant dans ce type de carrière, vous prenez donc des gros risques. D’autant que vous ne serez pas sous la surveillance de sauveteurs susceptibles de vous venir en aide en cas de pépin. Certaines coquilles de moules coupent comme des lames de rasoir. ÉdA

Non, il n’y a pas de tourbillons dans nos carrières

Tous les dangers que nous venons de décrire sont bel et bien réels. Par contre, si l’on vous raconte – comme le font certains – que vous risquez, en plus, d’être confrontés à des forts courants ou à des tourbillons dans nos carrières, c’est de l’affabulation.

Par contre, si on vous raconte qu’il y a des méduses à certaines périodes, c’est vrai. La preuve en vidéo:

Cela fait plusieurs décennies que nous sommes plusieurs milliers de plongeurs – dotés des autorisations et brevets requis – à y tremper nos palmes et, au grand jamais, ce type de phénomène n’a été observé.

il y a déjà suffisamment de dangers réellement démontrés et qui devraient suffire à décourager les nageurs responsables à piquer une tête dans nos carrières, sans devoir en rajouter d’imaginaires…